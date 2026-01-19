Rugby, Serie C: pesante sconfitta del C.A.S. Reggio Calabria a Catania

Pesante sconfitta dei reggini sul campo San Teodoro di Catania. I ragazzi del C.A.S. Reggio si sono presentati con una formazione rimareggiata a causa dei tanti infortuni ai quali si sono aggiunti tre squalificati. Il tecnico Poma ha dovuto fare i salti mortali per mettere in campo una formazione al completo ma con tanti fuori ruolo. Oltretutto, la squadra che si andava ad affrontare – i Briganti di Librino – è una formazione che sta dimostrando di avere le carte in regola per sperare nel salto di categoria, esprime buon gioco e attualmente domina la classifica.

Nonostante ciò, i reggini hanno lottato fino alla fine cercando in tutti i modi di scardinare la difesa avversaria, ma nulla hanno potuto fare contro una squadra messa bene in campo e organizzata. La partita è finita con il risultato di 65 a 5 per i siciliani, l’unica meta dei reggini è stata segnata da Kevin Pedullà (nella foto). Positiva la prova di Giuseppe Morabito, rientrato in squadra dopo una lunga assenza.

Hanno giocato per il C.A.S. Reggio: Frezza, Dela Cruz Cristian, Chirico, Zema, Genua, Calabrò, Gonzales Aldrick, Morabito Giuseppe, Barrionuevo, Candido, Stilo, Pedullà, Lamberti, Domingo, Zumbo, Hliwa, Lella, Bardosan, Siclari, Maesano. La franchigia under 18 formata da atleti del C.A.S. Reggio e del Rugby Cosenza ha perso contro il Benevento con il risultato di 25 a 5.

L’altra franchigia under 16 ha perso in Puglia contro l’Appia Rugby all’ultimo minuto con il risultato di 25 a 22, mete realizzate da De Stefano, Gallian, Cassalia e Sgro.