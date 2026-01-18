Roma: Piper chiuso dopo la strage di Crans-Montana, anomalie nella sicurezza

Lo storico locale di Roma, il Piper, è stato sottoposto a sequestro preventivo, nell’ambito della campagna di controlli sulla sicurezza della movida scattati in tutta Italia dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Il sequestro dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. All’interno, la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone presenti più alto rispetto al consentito.

Dalla storica discoteca romana viene intanto sottolineata la ‘piena collaborazione per chiarire ogni aspetto. La sicurezza del pubblico e del personale rappresenta da sempre la priorità assoluta del locale.