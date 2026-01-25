Roberto Occhiuto ed il “sogno Calabrifornia”, il Governatore è un “paladino del liberismo”

“Ti sogno Calabrifornia – Il Governatore Occhiuto paladino del liberismo. Viaggio in una terra dove un tempo erano tutti forestali”. Questo il titolo di una pagina dell’inserto culturale de “Il Foglio”, il noto giornale nazionale. L’articolo di Michele Masneri racconta il progetto politico del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, descritto come un “paladino del liberismo”, che punta a trasformare l’immagine della regione: da terra assistita (un tempo “tutti forestali”) a luogo attrattivo per investimenti, turismo e cinema.

“Calabrifornia”

Il Governatore Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, cerca di costruire una sorta di “Calabrifornia”, con meno burocrazia, più mercato, più iniziativa privata. L’autore cita il forte investimento sul cinema e sulle produzioni audiovisive, con l’idea di creare una piccola “Hollywood calabrese”; l’accordo con Ryanair e l’aumento dei collegamenti aerei come leva per far crescere il turismo; la strategia di marketing territoriale che passa anche da eventi mondani, festival e visibilità nazionale. L’autore, Michele Masneri, mostra come questa svolta “liberale” rappresenti una rottura con il passato assistenzialista della regione. “I liberali calabresi – rimarca l’articolo – sono come i nazisti dell’Illinois: sembrava cinema, invece esistono, e sono sempre di più”.

“Calabria patria del liberismo”

“Uber? La Calabria ottiene in Cassazione la sentenza contro i taxi”, ricorda l’articolo. “Prendiamone atto, la Calabria è la patria del liberalismo. Ha università e pure case editrici, tra cui la più liberale-liberista d’Italia, Rubbettino. Una Einaudi alla ‘nduja, nel suo simmetrico della torinesità che stampava Marx, una piccola casa editrice che negli anni si è ritagliata un ruolo di tutto rispetto”, rimarca l’articolo.

Cinema

I produttori scelgono la Calabria per girare Sandokan. “Del resto qualcuno il movimento di Occhiuto lo chiama corrente-Sandokan”. A Lamezia c’è la “piccola Hollywood. Certo la California da sola sarebbe la quarta potenza economica mondiale e ci sono stati tanti movimenti di scissione per una California Republic, il cui simbolo era l’orso. Per la Calabria è il lupo della Sila. Il Golden Gate che collega alla Sicilia non si sa se verrà mai costruito”, scrive il giornalista.