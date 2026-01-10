Riunione di Forza Italia a Messina: “partito unito, pronti alle prossime sfide elettorali”

Si è svolta ieri a Messina una riunione dei quadri locali e regionali di Forza Italia, un momento di confronto e di lavoro condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative nei Comuni di Messina, Milazzo e Barcellona. All’incontro hanno partecipato il segretario regionale Marcello Caruso, il segretario provinciale, Bernadette Grasso, il segretario cittadino Antonio Barbera, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, il parlamentare nazionale Tommaso Calderone, il deputato regionale Alessandro De Leo, il presidente dello Iacp, Beppe Picciolo, le consigliere comunali Cettina Buonocore e Rosaria Di Ciuccio, e Fabrizio Tantillo, segretario regionale dei giovani di Forza Italia.

“È stato un momento importante per ribadire la compattezza e l’unità del nostro partito sul territorio”, si legge in una nota di Forza Italia. “Con entusiasmo e determinazione, abbiamo condiviso strategie, idee e progetti per affrontare la prossima tornata elettorale con la volontà di mettere in campo i migliori candidati, in grado di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. La dedizione e l’impegno di ciascuno di noi – e in particolare del segretario regionale Marcello Caruso – sono fondamentali per rafforzare la presenza di Forza Italia nella nostra regione e per garantire una campagna elettorale organizzata e vincente. Oggi, più che mai, Forza Italia dimostra di essere un partito unito, pronto a costruire proposte concrete per la comunità e determinato a vincere questa sfida elettorale con competenza, responsabilità e passione”, conclude la nota del partito azzurro”.