Ritrovata a Roma Marisa Molinaro: lieto fine per la 44enne scomparsa da Paola

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della donna calabrese scomparsa subito dopo il suo arrivo a Roma. Marisa Molinaro, 44 anni, originaria di Paola, è stata rintracciata nel cuore del centro storico dagli agenti della Polizia Locale di Roma, che l’hanno soccorsa e presa in carico. Determinante per il ritrovamento è stata la grande mobilitazione dei cittadini, rafforzata dall’ampio spazio dedicato al caso nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?. Dopo gli accorati appelli lanciati dai familiari, sono arrivate numerose segnalazioni alla redazione del programma e alle forze dell’ordine da parte di telespettatori che avevano notato la donna in diversi punti della città.

Marisa è in buone condizioni ed è attualmente assistita dalle autorità competenti. I familiari, sollevati per l’esito positivo delle ricerche, hanno voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento. Sono ora in corso le procedure di coordinamento tra la Polizia Locale di Roma, i servizi sociali territoriali e la famiglia, con l’obiettivo di organizzare nel più breve tempo possibile il rientro in sicurezza della donna a Paola, garantendole tutta l’assistenza necessaria.