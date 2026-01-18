Risultati Serie D: partita clamorosa tra Acireale e Igea, il Savoia dilaga. La nuova classifica

Tutti i risultati e la nuova classifica del girone I di Serie D dopo il turno del weekend

acireale igea virtus

La 20ª giornata del girone I di Serie D ha fatto segnalare un risultato clamoroso: l’Igea Virtus, dopo una settimana “turbolenta”, va sotto per 3-0 ad Acireale a fine primo tempo e rimonta nella ripresa, con il gol del pari al 90’+10, su rigore, e con un uomo in meno. Evitato il disastro, ma ora i siciliani non sono più da soli in vetta: insieme a loro anche l’Athletic Palermo (ieri vittorioso contro la Sancataldese) e il Savoia, corsaro facilmente a Paternò. Accorcia la Reggina, che batte agilmente la Vibonese nel derby e ora è solo a meno due. Rallenta anche la Nissa, incapace di battere in casa la Gelbison.

Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30
Atheltic Palermo-Sancataldese 2-1

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30
Acireale-Igea Virtus 3-3
Enna-Vigor Lamezia sospesa per nebbia al 57′ sullo 0-2
Milazzo-Castrumfavara 1-0
Nissa-Gelbison 0-0
Paternò-Savoia 0-3
Reggina-Vibonese 3-0

Ore 15.00
Gela-ACR Messina 1-0
Sambiase-Ragusa 1-1

Classifica Serie D Girone I

  1. Athletic Palermo 38
  2. Savoia 38
  3. Igea Virtus 38
  4. Reggina 36
  5. Nissa 33
  6. Milazzo 32
  7. Sambiase 32
  8. Gela 31
  9. Gelbison 27
  10. Vibonese 23
  11. Enna 22*
  12. Sancataldese 20
  13. Vigor Lamezia 19*
  14. Acireale 20
  15. Castrumfavara 17
  16. Ragusa 18
  17. ACR Messina 15 (-14)
  18. Paternò 11

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 21ª giornata

Domenica 25 gennaio

Ore 14:30
Castrumfavara-Nissa
Gelbison-Reggina
Igea Virtus-Athletic Palermo
Sancataldese-Milazzo
Savoia-Enna
Ragusa-Paternò
Vibonese-Sambiase
Vigor Lamezia-Gela

Ore 15:00
ACR Messina-Acireale

