Risultati Serie D: partita clamorosa tra Acireale e Igea, il Savoia dilaga. La nuova classifica

La 20ª giornata del girone I di Serie D ha fatto segnalare un risultato clamoroso: l’Igea Virtus, dopo una settimana “turbolenta”, va sotto per 3-0 ad Acireale a fine primo tempo e rimonta nella ripresa, con il gol del pari al 90’+10, su rigore, e con un uomo in meno. Evitato il disastro, ma ora i siciliani non sono più da soli in vetta: insieme a loro anche l’Athletic Palermo (ieri vittorioso contro la Sancataldese) e il Savoia, corsaro facilmente a Paternò. Accorcia la Reggina, che batte agilmente la Vibonese nel derby e ora è solo a meno due. Rallenta anche la Nissa, incapace di battere in casa la Gelbison.

Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Atheltic Palermo-Sancataldese 2-1

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30

Acireale-Igea Virtus 3-3

Enna-Vigor Lamezia sospesa per nebbia al 57′ sullo 0-2

Milazzo-Castrumfavara 1-0

Nissa-Gelbison 0-0

Paternò-Savoia 0-3

Reggina-Vibonese 3-0

Ore 15.00

Gela-ACR Messina 1-0

Sambiase-Ragusa 1-1

Classifica Serie D Girone I

Athletic Palermo 38 Savoia 38 Igea Virtus 38 Reggina 36 Nissa 33 Milazzo 32 Sambiase 32 Gela 31 Gelbison 27 Vibonese 23 Enna 22* Sancataldese 20 Vigor Lamezia 19* Acireale 20 Castrumfavara 17 Ragusa 18 ACR Messina 15 (-14) Paternò 11

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 21ª giornata

Domenica 25 gennaio

Ore 14:30

Castrumfavara-Nissa

Gelbison-Reggina

Igea Virtus-Athletic Palermo

Sancataldese-Milazzo

Savoia-Enna

Ragusa-Paternò

Vibonese-Sambiase

Vigor Lamezia-Gela

Ore 15:00

ACR Messina-Acireale