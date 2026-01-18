Risultati Serie D: partita clamorosa tra Acireale e Igea, il Savoia dilaga. La nuova classifica

La 20ª giornata del girone I di Serie D ha fatto segnalare un risultato clamoroso: l’Igea Virtus, dopo una settimana “turbolenta”, va sotto per 3-0 ad Acireale a fine primo tempo e rimonta nella ripresa, con il gol del pari al 90’+10, su rigore, e con un uomo in meno. Evitato il disastro, ma ora i siciliani non sono più da soli in vetta: insieme a loro anche l’Athletic Palermo (ieri vittorioso contro la Sancataldese) e il Savoia, corsaro facilmente a Paternò. Accorcia la Reggina, che batte agilmente la Vibonese nel derby e ora è solo a meno due. Rallenta anche la Nissa, incapace di battere in casa la Gelbison.
Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Atheltic Palermo-Sancataldese 2-1
Domenica 18 gennaio
Ore 14.30
Acireale-Igea Virtus 3-3
Enna-Vigor Lamezia sospesa per nebbia al 57′ sullo 0-2
Milazzo-Castrumfavara 1-0
Nissa-Gelbison 0-0
Paternò-Savoia 0-3
Reggina-Vibonese 3-0
Ore 15.00
Gela-ACR Messina 1-0
Sambiase-Ragusa 1-1
Classifica Serie D Girone I
- Athletic Palermo 38
- Savoia 38
- Igea Virtus 38
- Reggina 36
- Nissa 33
- Milazzo 32
- Sambiase 32
- Gela 31
- Gelbison 27
- Vibonese 23
- Enna 22*
- Sancataldese 20
- Vigor Lamezia 19*
- Acireale 20
- Castrumfavara 17
- Ragusa 18
- ACR Messina 15 (-14)
- Paternò 11
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie D girone I, 21ª giornata
Domenica 25 gennaio
Ore 14:30
Castrumfavara-Nissa
Gelbison-Reggina
Igea Virtus-Athletic Palermo
Sancataldese-Milazzo
Savoia-Enna
Ragusa-Paternò
Vibonese-Sambiase
Vigor Lamezia-Gela
Ore 15:00
ACR Messina-Acireale