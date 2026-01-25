Risultati Serie D: lo scontro al vertice è dell’Igea, il Savoia si salva dalla figuraccia. La classifica

E’ dell’Igea Virtus lo scontro diretto al vertice contro l’Athletic Palermo del girone I di Serie D. Vittoria di misura, per 1-0, nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo. Così i messinesi conservano il primo posto, questa volta in solitaria. Allontanati gli stessi palermitani, ma anche il Savoia, che non va oltre il pari in casa contro l’Enna. C’è stato, però, il rischio di una figuraccia: sotto 0-2 all’intervallo, i campani la riprendono nella ripresa, per il 2-2 finale. Di questi due risultati ne approfitta la Reggina, che vince in casa della Gelbison all’89’ e scavalca proprio Palermo e Savoia, balzano al secondo posto, sempre a meno due dalla capolista. Vittoria al fotofinish anche per la Nissa a Favara. Torna a respirare la Vibonese, dopo una settimana travagliata, e vince anche la Vigor. Clamorosa cinquina del Ragusa a un Paternò sempre più in caduta libera.

Risultati 21ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 25 gennaio

Ore 14:30

Castrumfavara-Nissa 0-1

Gelbison-Reggina 0-1

Vibonese-Sambiase 2-0

Vigor Lamezia-Gela 2-0

Ore 15:00

ACR Messina-Acireale 2-1

Igea Virtus-Athletic Palermo 1-0

Sancataldese-Milazzo 1-2

Savoia-Enna 2-2

Ragusa-Paternò 5-1

Classifica Serie D Girone I

Igea Virtus 41 Savoia 39 Reggina 39 Athletic Palermo 38 Nissa 36 Milazzo 35 Sambiase 32 Gela 31 Gelbison 27 Vibonese 26 Enna 23* Vigor Lamezia 22* Ragusa 21 Sancataldese 20 Acireale 20 ACR Messina 18 (-14) Castrumfavara 17 Paternò 11

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 21ª giornata

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Acireale-Athletic Palermo

Castrumfavara-Vibonese

Enna-Igea Virtus

Gela-Sancataldese

Milazzo-Gelbison

Nissa-Ragusa

Paternò-ACR Messina

Reggina-Savoia

Sambiase-Vigor Lamezia