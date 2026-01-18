Risultati 11ª Giornata Serie A3: la Domotek conquista la vetta nel big match | CLASSIFICA

Un inseguimento lungo un girone intero, divenuto sorpasso nella seconda gara di ritorno, quella dello scontro diretto: la Domotek Volley batte Castellana Grotte in trasferta e la sorpassa in vetta. Reggini primi in classifica a +1 sui pugliesi e +5 su Sabaudia vincitrice contro Napoli. Campobasso ha la meglio su Terni nell’anticipo del sabato. Modica vince al tie-break contro Galatone, Gioia del Colle batte 3-1 Lecce.

Risultati 11ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 17 gennaio

Ore 18:00

Campobasso-Terni 3-1

Ore 20:00

Castellana Grotte-Domotek 0-3

Domenica 18 gennaio

Ore 18:00

Galatone-Modica 2-3

Gioia del Colle-Lecce 3-1

Sabaudia-Napoli 3-1

Classifica Serie A3 Girone Blu

Domotek Volley 27 Castellana Grotte 26 Sabaudia 21 Campobasso 19 Gioia del Colle 18 Modica 18 Lecce 15 Galatone 9 Terni 7 Napoli 5

Calendario 12ª Giornata Serie A3

Sabato 24 gennaio

Ore 18:00

Gioia del Colle-Campobasso

Napoli-Terni

Domenica 25 gennaio

Ore 16:00

Lecce-Galatone

Ore 18:00

Castellana Grotte-Sabaudia

Ore 19:00

Domotek RC-Modica