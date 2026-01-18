Risultati 11ª Giornata Serie A3: la Domotek conquista la vetta nel big match | CLASSIFICA

I risultati dell'11ª Giornata di Serie A3 e la nuova classifica del Girone Blu: la Domotek Volley Reggio Calabria batte Castellana Grotte e conquista la vetta

Luca Presta Domotek Volley (2)
Foto di Fortunato Serranò

Un inseguimento lungo un girone intero, divenuto sorpasso nella seconda gara di ritorno, quella dello scontro diretto: la Domotek Volley batte Castellana Grotte in trasferta e la sorpassa in vetta. Reggini primi in classifica a +1 sui pugliesi e +5 su Sabaudia vincitrice contro Napoli. Campobasso ha la meglio su Terni nell’anticipo del sabato. Modica vince al tie-break contro Galatone, Gioia del Colle batte 3-1 Lecce.

Risultati 11ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 17 gennaio

Ore 18:00

Campobasso-Terni 3-1

Ore 20:00

Castellana Grotte-Domotek 0-3

Domenica 18 gennaio

Ore 18:00

Galatone-Modica 2-3
Gioia del Colle-Lecce 3-1
Sabaudia-Napoli 3-1

Classifica Serie A3 Girone Blu

  1. Domotek Volley 27
  2. Castellana Grotte 26
  3. Sabaudia 21
  4. Campobasso 19
  5. Gioia del Colle 18
  6. Modica 18
  7. Lecce 15
  8. Galatone 9
  9. Terni 7
  10. Napoli 5

Calendario 12ª Giornata Serie A3

Sabato 24 gennaio

Ore 18:00

Gioia del Colle-Campobasso
Napoli-Terni

Domenica 25 gennaio

Ore 16:00

Lecce-Galatone

Ore 18:00

Castellana Grotte-Sabaudia

Ore 19:00

Domotek RC-Modica

