Risultati 11ª Giornata Serie A3: la Domotek conquista la vetta nel big match | CLASSIFICA

Un inseguimento lungo un girone intero, divenuto sorpasso nella seconda gara di ritorno, quella dello scontro diretto: la Domotek Volley batte Castellana Grotte in trasferta e la sorpassa in vetta. Reggini primi in classifica a +1 sui pugliesi e +5 su Sabaudia vincitrice contro Napoli. Campobasso ha la meglio su Terni nell’anticipo del sabato. Modica vince al tie-break contro Galatone, Gioia del Colle batte 3-1 Lecce.
Risultati 11ª Giornata Serie A3 Girone Blu
Sabato 17 gennaio
Ore 18:00
Campobasso-Terni 3-1
Ore 20:00
Castellana Grotte-Domotek 0-3
Domenica 18 gennaio
Ore 18:00
Galatone-Modica 2-3
Gioia del Colle-Lecce 3-1
Sabaudia-Napoli 3-1
Classifica Serie A3 Girone Blu
- Domotek Volley 27
- Castellana Grotte 26
- Sabaudia 21
- Campobasso 19
- Gioia del Colle 18
- Modica 18
- Lecce 15
- Galatone 9
- Terni 7
- Napoli 5
Calendario 12ª Giornata Serie A3
Sabato 24 gennaio
Ore 18:00
Gioia del Colle-Campobasso
Napoli-Terni
Domenica 25 gennaio
Ore 16:00
Lecce-Galatone
Ore 18:00
Castellana Grotte-Sabaudia
Ore 19:00
Domotek RC-Modica