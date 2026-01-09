“Risorse in Comune”, erogato un finanziamento al comune di Praia a Mare | VIDEO

Il comune di Praia a Mare è risultato beneficiario di un finanziamento di euro 44.920,57 nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo NextGenerationEU. Questi fondi, legati al PNRR, saranno destinati allo sviluppo delle competenze e al potenziamento della capacità amministrativa del nostro ente, allo sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e moderni ai cittadini.



Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: