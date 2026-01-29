Risanamento Messina, alloggi pronti per 3 famiglie di via Ennio Quinto

A febbraio nuove demolizioni nel rione Taormina a Messina. Procedono regolarmente le attività di risanamento portate avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Dopo la conclusione dello sbaraccamento del terzo lotto in via Ennio Quinto le ruspe torneranno in azione per avviare le demolizioni in programma. In vista della ripresa dei lavori nel quinto lotto di via Ennio Quinto il sub commissario Santi Trovato ha emesso ordinanza di sgombero nei confronti di tre nuclei familiari assegnatari di nuovi alloggi dal mese di luglio ma che risultano ancora presenti nelle baracche nell’area di prossima demolizione. L’Ufficio commissariale ed ArisMe, per quanto di rispettiva competenza, hanno provveduto agli interventi di completamento degli alloggi assegnati e delle parti comuni in contrada Bisignano a Contesse, nonché alla predisposizione degli allacci alle pubbliche utenze (Enel, Amam, Italgas) ed al funzionamento dell’ascensore. Solo gli allacci Italgas nei singoli appartamenti sono di competenza delle famiglie.

L’Ufficio commissariale ed ArisMe hanno quindi concluso tutte le attività di competenza per rendere abitabili ed agibili gli appartamenti. Le tre famiglie hanno pertanto sette giorni di tempo per trasferirsi nei nuovi alloggi e lasciare le baracche. Questo consentirà la ripresa della bonifica e delle demolizioni ed in un mese circa la liberazione dell’area che sarà consegnata al Comune di Messina per la realizzazione della nuova strada.