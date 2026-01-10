Riparte da Milazzo, San Salvatore di Fitalia e Merì il confronto sulla viabilità e la valorizzazione dei territori di Messina

Con l’inizio del 2026 riprende il percorso di incontri istituzionali con i sindaci del territorio promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile, finalizzato al monitoraggio delle criticità locali nel quadro della riprogrammazione dei fondi destinati ai comuni della Città Metropolitana di Messina. Nella giornata di ieri si è svolto il primo appuntamento del nuovo anno, che ha visto la partecipazione del direttore generale Giuseppe Campagna, del capo di Gabinetto Lalla Parisi e del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti, i quali hanno incontrato i sindaci di Milazzo e San Salvatore di Fitalia e il vicesindaco di Merì.

Il confronto ha avuto come tema centrale lo stato della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai collegamenti tra centri abitati, aree rurali e zone produttive. I primi cittadini hanno illustrato criticità e priorità dei rispettivi territori, condividendo proposte operative per una pianificazione più mirata degli interventi di manutenzione. L’obiettivo comune è quello di garantire maggiore sicurezza e accessibilità, attraverso una gestione più efficiente delle infrastrutture e una programmazione coerente con le reali esigenze delle comunità locali.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla valorizzazione delle risorse locali, considerate un asset strategico per lo sviluppo dei territori. Patrimoni ambientali e culturali, aree naturalistiche, siti storici, tradizioni artigianali e filiere agroalimentari sono stati individuati come elementi chiave per la costruzione di progetti di promozione integrata e di rilancio economico e turistico. In tale contesto, il direttore generale Giuseppe Campagna ha illustrato un progetto informativo destinato al rilancio del turismo, attraverso il coinvolgimento diretto delle eccellenze locali e la partecipazione attiva di tutti i comuni della Città Metropolitana.

Comune di Milazzo

Il sindaco Pippo Midili ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti di manutenzione e scerbatura della SP67, arteria strategica che attraversa anche l’area industriale di Milazzo, dove permangono criticità legate ai sottoservizi, causa di cedimenti del piano stradale. È stata inoltre evidenziata la necessità di interventi di manutenzione sulla SP72A “Strada di Ponente”, recentemente interessata da lavori di bitumazione, principale collegamento viario con Barcellona Pozzo di Gotto, così come l’urgenza di lavori di manutenzione e scerbatura sulla SP72 bis “Marina Garibaldi”, fondamentale asse di collegamento con Capo Milazzo. Il direttore Campagna ha confermato lo stanziamento dei finanziamenti destinati agli interventi sulle strade provinciali del territorio, precisando che le opere saranno a breve messe in gara. Nel corso dell’incontro è stato inoltre fatto il punto sulla rendicontazione del finanziamento ottenuto dal Comune di Milazzo, tramite la Città Metropolitana, per l’acquisto di due bus elettrici.

Comune di San Salvatore di Fitalia

Il sindaco Giuseppe Pizzolante è stato informato in merito allo stato di avanzamento delle procedure relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che interesseranno alcune arterie strategiche del territorio comunale. In particolare, è stato comunicato che risultano già aggiudicati gli interventi di manutenzione, scerbatura, rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, attualmente in fase di verifica amministrativa della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei cantieri, come previsto dalla normativa vigente. Tali interventi riguarderanno la SP155 e la SP155 Bis “Dovera”, strade di fondamentale importanza per la viabilità locale e intercomunale, e sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza, percorribilità e decoro, oltre a garantire una più efficiente gestione della circolazione veicolare.

Comune di Merì

Il vicesindaco Antonino Siracusa ha segnalato l’urgenza di completare i lavori di bitumazione sulla SP73 “Femmina Morta”, attualmente interessata da interventi solo parziali. È stata inoltre evidenziata la necessità di interventi di scerbatura sulla SP72H “Camicia”, dove la presenza di avvallamenti del piano viabile determina ristagni di acqua meteorica, rendendo la circolazione particolarmente difficoltosa in caso di pioggia. Il direttore Campagna ha confermato lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie e comunicato che sono in corso le attività preliminari per la predisposizione della procedura di gara, finalizzata all’individuazione della ditta incaricata dell’esecuzione degli interventi programmati.

Al termine degli incontri, il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato il valore strategico del confronto diretto con gli enti locali: “Questo percorso di incontri rappresenta una scelta precisa di metodo e di visione. Ascoltare direttamente le amministrazioni locali significa costruire una programmazione più efficace e rispondente ai bisogni reali delle comunità. Viabilità, sicurezza e accessibilità dei territori sono priorità assolute, così come la valorizzazione delle risorse locali, dai patrimoni culturali e ambientali alle tradizioni artigianali e alle filiere agroalimentari, è strategico per stimolare sviluppo economico e turistico, costruendo progetti integrati che mettano in rete i comuni e le eccellenze del territorio. Solo attraverso una collaborazione costante, un dialogo aperto e una visione condivisa possiamo promuovere una Città Metropolitana di Messina più coesa, moderna e competitiva, capace di offrire opportunità concrete a tutti i suoi cittadini”.