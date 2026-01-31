Rimozione di ceppi di alberi, ecco come cambia la viabilità a Messina

Dal 2 al 5 febbraio, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di estrazione ceppaie in via San Camillo a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.