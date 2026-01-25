Riforma Cartabia, primo successo a Crotone: accolta la richiesta di deindicizzazione per un poliziotto assolto

Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), in ordine al nuovo dispositivo introdotto con la Riforma Cartabia (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), ne evidenzia l’importanza e l’efficacia. Si tratta di una norma che consente concretamente la tutela della reputazione di chi venga prosciolto, permettendo la deindicizzazione dai motori di ricerca di contenuti che continuano a produrre danni ingiusti nel tempo.
Grazie a tale strumento, un collega della Polizia di Stato in quiescenza, assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”, ha potuto ottenere in tempi record (14 giorni) un provvedimento favorevole emesso dal Tribunale di Crotone in data 21 gennaio 2026, a firma del Giudice dott. Glauco Panattoni.
La decisione, verosimilmente considerata la prima applicazione a livello nazionale, riconosce la natura di diritto potestativo della richiesta e garantisce all’avente titolo l’immediata attivazione delle procedure di rimozione, nel quadro della normativa europea sul trattamento dei dati (art. 17 GDPR).
Il Segretario Provinciale S.A.P. di Crotone, Eugenio Lucente, dichiara: “Esprimo un sentito plauso all’Avv. Tiziano Saporito per l’eccellente lavoro svolto e per la qualità dell’assistenza legale prestata. Un impegno professionale determinante per il conseguimento di questo risultato, che rappresenta un precedente significativo anche per casi analoghi.”