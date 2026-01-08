Renzi: “Trump problema per dazi e Ice, non per cattura Maduro”

Dopo l’uccisione di una donna a Minneapolis da parte di un agente dell’Ice (VIDEO), Matteo Renzi ha twittato su ‘X’ il suo pensiero su Donald Trump. Secondo il leader di Italia Viva, il vero problema di Trump riguarderebbe la politica sui dazi e la gestione della stessa Ice, non di certo l’operazione militare condotta in Venezuela che ha portato all’arresto di Maduro.

“Le parole del sindaco di Minneapolis Jacob Frey sono toccanti e vere. Trump è un problema per quello che sta accadendo sulle strade con gli agenti dell’Ice. – ha scritto su X – Per i dazi, per i problemi del mondo maga, per l’inflazione. Bisogna attaccare su questo, non bisogna difendere Maduro“.