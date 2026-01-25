Rende, successo per la conferenza nazionale di ornitologia “Lo Speciale Sila de Gli Uccelli d’Italia”

Venerdì 23 gennaio presso la prestigiosa aula Caldora dell’Università della Calabria a Rende (Cosenza) si è tenuta la conferenza nazionale “Tra nuovi studi e azioni di conservazione – Lo Speciale Sila de Gli Uccelli D’Italia” organizzata dalla Società Ornitologica Italiana in collaborazione con il SiMU (Sistema Museale Universitario) dell’UniCal in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla fondazione della Società Ornitologica Italiana (SOI).

Presente al completo il direttivo nazionale della SOI composto dal presidente Stefano Laurenti, del vicepresidente Gianluca Congi e del segretario Loris Pietrelli mentre in videocollegamento è intervenuto il direttore della rivista di ornitologia Gli Uccelli D’Italia, il molisano Nicola Norante. Per l’Università della Calabria presenti Fabio Bruno (presidente del consiglio scientifico del SiMU-UniCal), Vittoria Carnevale (coordinatrice SiMu – direttrice Rimuseum), Luciana De Rose (SiMU – UniCal e pres. Italia Nostra Cosenza) e Antonio Mazzei (SiMU- UniCal). La conferenza è stata patrocinata dall’Ente Parco Nazionale della Sila, dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), dalla Riserva Naturale Regionale del Vergari, dal GLC Lipu Sila e dalla SOI.

Evento

L’evento aperto al pubblico, ha visto una nutrita partecipazione tra autorità, ornitologi, addetti ai lavori, studenti, guide escursionistiche e appassionati di natura. Diversi partecipanti provenivano da fuori regione e tra queste ha spiccato senz’altro la presenza della messinese Anna Giordano, volto storico della lotta al bracconaggio nota in tutta Europa e già vincitrice del Premio Goldman per l’ambiente e di alcuni ornitologi laziali e lucani. Presente al completo i Carabinieri forestali con le rappresentanze del gruppo di Cosenza, del reparto Parco Nazionale della Sila e del reparto Biodiversità di Cosenza. Varie le autorità civili intervenute, tra cui rappresentanze dei dipartimenti agricoltura e ambiente della Regione Calabria e numerosi appartenenti al mondo escursionistico e dell’associazionismo zoofilo e ambientale da tutta la provincia di Cosenza. Presenti Roberto Santopaolo e il gruppo della LIPU di Rende e il delegato regionale del WWF Calabria, Alfonso Pappalardo.

Relazioni di Gianluca Congi

La conferenza ha interessato anche il mondo apistico con il presidente dell’associazione nazionale Miele in Fiore, Rubino Giordano e il componente del direttivo Giuseppe Lavigna. In un’aula molto attenta, dopo i saluti istituzionali del SiMU – UniCal, dei vertici della SOI, del Parco Nazionale della Sila e della Riserva FAI “I Giganti della Sila” con la direttrice Simona Lo Bianco, sono seguite le relazioni di Gianluca Congi, vicepresidente della SOI e coordinatore del GLC Lipu Sila, che ha presentato lo Speciale Sila e i dieci lavori che lo compongono. Lo stesso Congi, ha poi donato una copia del numero 50 de Gli Uccelli D’Italia, consegnandola alla direttrice del SiMU, Vittoria Carnevale.

Gianluca Congi, con empatia, chiarezza espositiva e grande competenza ha presentato i contributi soffermandosi anche sugli aspetti e sui risultati raggiunti in termini di conservazione. Molto toccante il ricordo per l’amico ornitologo Mimmo Bevacqua, recentemente scomparso e a cui è stata dedicata la giornata. Tommaso Talerico (FAI – GLC Lipu Sila) ha invece illustrato con dovizia di particolari il bel lavoro che ha interessato gli uccelli nidificanti della riserva FAI “I Giganti della Sila”; a seguire Emiliano Cistaro (direttore della Riserva Naturale Regionale del Vergari) che ha parlato della cicogna nera in questo piccolo ma importantissimo angolo dell’entroterra crotonese dove la specie di fatto raggiunge l’estremo limite meridionale riproduttivo d’Italia oltre che è l’unica area protetta calabrese che attualmente ha 2 coppie nidificanti di questo raro uccello. Altrettanto interessanti le relazioni da parte di Rebecca Belmonte (museo di zoologia – SiMU) che ha presentato “L’affascinante adattamento: il becco degli uccelli e la nicchia ecologica” e di Domenico Aiello (responsabile della tutela giuridica della natura del WWF Italia) che si è soffermato sulla tutela degli habitat e dell’avifauna analizzando anche il ruolo degli ornitologi nell’ambito della conservazione delle specie.

ISS “L.Da Vinci” di S.Giovanni in Fiore

Alla conferenza è intervenuta una rappresentanza dell’istituto agrario dell’ISS “L.Da Vinci” di S.Giovanni in Fiore, guidata dal docente Francesco Lamanna, presentando al pubblico il progetto “Biodiversità Sila”. La visita all’attrezzatissimo museo di zoologia è stata curata da Antonio Mazzei e presso lo stesso museo è stato proiettato il bel documentario sulla cicogna nera realizzato da Donato Franculli (documentarista della Scuola della Montagna – Basilicata). Una giornata proficua dedicata all’ornitologia italiana con un focus inedito sugli uccelli dell’altopiano della Sila. La Società Ornitologica Italiana ha aperto le porte a tutti grazie ai due eventi nazionali di cui quello dell’UniCal è stato il conclusivo per le celebrazioni di mezzo secolo di impegno nello studio e per la divulgazione in campo ornitologico. La conferenza è stata seguita dall’emittente televisiva LaC Tv, pertanto la SOI ringrazia il direttore Franco Laratta per aver la sensibilità e per aver contribuito alla divulgazione dei contenuti dell’evento.