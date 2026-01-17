Regionali Sicilia, Tajani: “Schifani ricandidato? Normalmente l’uscente viene ricandidato”

“Schifani bis in Sicilia? Noi non abbiamo mai cambiato candidato, normalmente chi è uscente viene ricandidato. Ma adesso dobbiamo preoccuparci di governare la regione bene e i risultati economici sono positivi. Penso all’incremento del Pil che è superiore rispetto ad altre aree del Paese, quindi vuol dire che questa amministrazione regionale sta facendo il proprio dovere. Sta lavorando bene”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti a margine di un incontro del partito a Palermo.

“Poi tutte le questioni che riguardano la presidenza saranno questioni di cui si parlerà al momento della campagna elettorale. Noi non abbiamo mai detto che per la Sicilia c’è un candidato diverso”, conclude Tajani.