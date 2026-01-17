Regionali Sicilia, il Pd si spacca sull’apertura a Cateno De Luca. I Dem di Messina: “urge un confronto serio nel partito”

“Apprendo delle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo del Partito Democratico all’ARS Michele Catanzaro nel corso della convention di Cateno De Luca secondo cui “è il momento di andare avanti insieme e riprenderci il governo della Regione”. Parole che suscitano più di una perplessità – e uso un eufemismo – perché sembrano figlie di una visione della politica ridotta a una mera somma di percentuali. Chi ragiona in questi termini, quasi sempre, ha già sbagliato i calcoli in partenza”, così il segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, Armando Hyerace, sulla sua bacheca Facebook.

“Mi chiedo poi cosa possa realmente accumunarci, innanzitutto sotto il profilo valoriale e poi su quello politico-programmatico, a De Luca: un personaggio che cambia pensiero e posizioni a seconda della convenienza del momento e il cui grado di affidabilità politica è pari a un navigatore satellitare aggiornato nel 2003. Infine, un consiglio non richiesto al capogruppo del mio partito: prima di lanciarsi in dichiarazioni di questa portata, sarebbe quantomeno opportuno un confronto serio e preventivo dentro il Partito Democratico”, evidenzia la nota. “Per questo formulo intanto un invito sempre valido all’On. Catanzaro: venga a Messina, discutiamone dal vivo. Il confronto diretto può aiutare a chiarire meglio idee, scelte e prospettive”, conclude Hyerace.