Regionali Sicilia, De Luca: “da soli non si va da nessuna parte”

“Non si può andare in paradiso a dispetto dei santi. Ci saranno sempre influenze negative che impediranno il raggiungimento del risultato. Nessuno pensi di diventare il presidente della Regione siciliana facendo il solista e senza condividere con gli altri le idee. Da soli non si va da nessuna parte. Io non andrò più da solo. Non ho bisogno di candidarmi alla presidenza per diventare parlamentare”. Lo ha dichiarato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”.

“I Cinquestelle si sono dovuti alleare. Da soli non si va da nessuna parte. Nel 2022 è stata imposta la separazione da De Luca. Il governo di liberazione della Sicilia vuole lanciare un messaggio: c’è chi fa politica per professione, c’è chi fa politica per missione”, conclude De Luca.