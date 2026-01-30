Reggio Calabria, XV edizione del Premio di poesia di Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene”: Marco Mauro alla conduzione

La Sala Benedetta dello Storico Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” sarà la location della XV edizione del Premio di Poesia di Incontriamoci Sempre, dedicato ad un grande del Teatro: Ettore Pensabene, drammaturgo, regista, attore teatrale che ha lasciato una traccia importante nella storia culturale del nostro territorio e non solo. Tanti saranno i riconoscimenti già pronti, per gli insigniti del Premio Pensabene per le sezioni Italiano e Dialetto, altri riconoscimenti con premi speciali per le ambedue sezioni.

Tante le personalità presenti, dal presidente del circolo al maestro Sergio Romeo, direttore della scuola di musica G. Verdi, all’artista Adele Canale, al Maestro Ceramista Vincenzo Ferraro, che ha curato i premi, fino al Bartender Carmelo Martino. Poi l’Apar e la direzione di Paper Store. Un merito speciale per questa edizione al grande impegno della commissione ed alla vicinanza come sempre nei vari eventi al Maestro Orafo Michele Affidato ed agli imprenditori Pippo Callipo e Nuccio Caffo.