Reggio Calabria, Vizzari (FI): “strada Santa Lucia-San Pietro di Fiumara nel degrado, il Comune intervenga”

Reggio Calabria, Vizzari: "la strada comunale Santa Lucia-San Pietro di Fiumara deve essere oggetto di messa in sicurezza e di manutenzione"

Vizzari
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“La strada comunale Santa Lucia-San Pietro di Fiumara deve essere oggetto di messa in sicurezza e di manutenzione. Una situazione non più procrastinabile, motivo per cui ho scritto ai vertici politici e dirigenziali del comune”. Così il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Vizzari che nella sua missiva, inviata al sindaco ff di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, all’assessore ai Lavori pubblici e viabilità, Paolo Brunetti e al dirigente del settore Manutenzione stradale, mette in evidenza “la perdurante e ingiustificatacondizione del tratto in questione “di fondamentale importanza per la mobilità quotidiana dei cittadinie la cui competenza è, appunto, dell’ente comunale.

“Lo stato attuale della sede stradale risulta gravemente compromesso”

“Nonostante le numerose segnalazioni e richieste formali avanzate nel tempo – si legge nella lettera – nonché i ripetuti impegni assunti dall’ Amministrazione, l’intervento più volte programmato non è mai stato concretamente realizzato. “Lo stato attuale della sede stradale risulta gravemente compromesso e determina notevoli disagi alla circolazione, oltre a configurare seri e concreti rischi per l’incolumità pubblica di residenti, lavoratori, studenti e di tutti coloro che quotidianamente transitano lungo l’arteria”, rimarca inoltre l’esponente istituzionale di palazzo San Giorgio che parla di un status quo “ormai non più tollerabilee che “espone l’ente a responsabilità dirette in caso di incidenti o danni a persone e cose, derivanti dalla persistente omissione degli interventi necessari”.

Nel documento quindi un sollecito: “con urgenza per l’immediata adozione di provvedimenti di messa in sicurezza della sede stradale, la definizione e comunicazione di una calendarizzazione certa degli interventi di manutenzione e ripristino, un riscontro formale in merito alle tempistiche e alle risorse destinate ai lavori”. Vizzari, in conclusione, si riserva “in assenza di riscontri concreti e tempestivi di adire alle ulteriori sedi istituzionali competenti, a tutela della sicurezza dei cittadini e del rispetto dei doveri dell’amministrazione comunale”.

