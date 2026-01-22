Reggio Calabria, Vizzari (FI): “strada Santa Lucia-San Pietro di Fiumara nel degrado, il Comune intervenga”

“La strada comunale Santa Lucia-San Pietro di Fiumara deve essere oggetto di messa in sicurezza e di manutenzione. Una situazione non più procrastinabile, motivo per cui ho scritto ai vertici politici e dirigenziali del comune”. Così il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Vizzari che nella sua missiva, inviata al sindaco ff di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, all’assessore ai Lavori pubblici e viabilità, Paolo Brunetti e al dirigente del settore Manutenzione stradale, mette in evidenza “la perdurante e ingiustificata” condizione del tratto in questione “di fondamentale importanza per la mobilità quotidiana dei cittadini” e la cui competenza è, appunto, dell’ente comunale.

“Lo stato attuale della sede stradale risulta gravemente compromesso”

“Nonostante le numerose segnalazioni e richieste formali avanzate nel tempo – si legge nella lettera – nonché i ripetuti impegni assunti dall’ Amministrazione, l’intervento più volte programmato non è mai stato concretamente realizzato”. “Lo stato attuale della sede stradale risulta gravemente compromesso e determina notevoli disagi alla circolazione, oltre a configurare seri e concreti rischi per l’incolumità pubblica di residenti, lavoratori, studenti e di tutti coloro che quotidianamente transitano lungo l’arteria”, rimarca inoltre l’esponente istituzionale di palazzo San Giorgio che parla di un status quo “ormai non più tollerabile” e che “espone l’ente a responsabilità dirette in caso di incidenti o danni a persone e cose, derivanti dalla persistente omissione degli interventi necessari”.

Nel documento quindi un sollecito: “con urgenza per l’immediata adozione di provvedimenti di messa in sicurezza della sede stradale, la definizione e comunicazione di una calendarizzazione certa degli interventi di manutenzione e ripristino, un riscontro formale in merito alle tempistiche e alle risorse destinate ai lavori”. Vizzari, in conclusione, si riserva “in assenza di riscontri concreti e tempestivi di adire alle ulteriori sedi istituzionali competenti, a tutela della sicurezza dei cittadini e del rispetto dei doveri dell’amministrazione comunale”.