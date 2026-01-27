Reggio Calabria, violenta rissa tra 3 giovani donne sul corso Garibaldi: urla, insulti, sputi e spintoni. Interviene la Polizia | FOTO

Il cuore pulsante del centro storico di Reggio Calabria, solitamente scenario del tranquillo passeggio serale e del commercio cittadino, si è trasformato improvvisamente in un teatro di inaudita violenza urbana. Erano circa le 19:45, un orario in cui Corso Garibaldi brulica di residenti che rientrano dal lavoro, giovani in cerca di svago e famiglie che si preparano per la cena, quando la quiete è stata squarciata da urla sguaiate e rumori di colluttazione. L’epicentro del disordine è stata la storica Piazza San Giorgio, proprio nei pressi della chiesa omonima e a pochissima distanza dall’ingresso del tapis roulant, l’infrastruttura che collega la parte bassa della città con le zone alte.

La dinamica dell’evento ha visto protagoniste tre donne di nazionalità marocchina. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, due ragazze di un’età compresa tra i 20 e i 25 anni avrebbero affrontato una terza connazionale per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Quello che è iniziato come un alterco verbale è degenerato in pochissimi istanti in un’aggressione fisica brutale e degradante. I testimoni oculari hanno riferito di uno scambio serrato di insulti, seguito da sputi e da una vera e propria rissa corpo a corpo che ha lasciato sgomenti i numerosi passanti presenti in quel momento sul Corso.

Il timore che la situazione potesse precipitare ha spinto diversi cittadini e proprietari delle attività commerciali limitrofe a contattare la Polizia intervenuti immediatamente sul posto con due volanti. Gli agenti si sono trovati di fronte a una scena caotica, con le tre donne ancora intente a scambiarsi accuse e spintoni. Solo la fermezza e la professionalità degli operatori di Polizia hanno permesso di isolare le contendenti e di calmare gli animi, evitando che il parapiglia coinvolgesse involontariamente i curiosi che nel frattempo si erano radunati in cerchio.

Gli agenti hanno condotto tutti gli accertamenti di rito e le procedure di identificazione direttamente sul posto, raccogliendo le generalità delle coinvolte e cercando di fare luce sui motivi che hanno scatenato tanta rabbia nel bel mezzo del Corso Garibaldi. Gli agenti sono rimasti in Piazza San Giorgio per il tempo necessario a formalizzare il controllo.

L’episodio, pur risolvendosi senza danni fisici per le protagoniste, ha lasciato un senso di amarezza tra i frequentatori abituali del centro, colpiti dalla foga verbale mostrata in un luogo simbolo della socialità cittadina. L’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato ha comunque garantito che la legalità e il decoro venissero ripristinati in tempi brevi, permettendo alla serata di proseguire senza ulteriori sussulti. Resta ora al vaglio delle autorità la posizione delle tre giovani, la cui condotta in pieno centro storico ha turbato la quiete di un ordinario martedì di gennaio, riaccendendo il dibattito sulla necessità di un presidio costante nelle aree più sensibili della città dello Stretto.