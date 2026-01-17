Reggio Calabria, Versace sulla morte dell’avvocato De Tommasi: “professionista stimato e riferimento del foro reggino”

Il sindaco metropolitano f.f. esprime vicinanza alla famiglia: “ha operato con stile e rigore, mettendo le sue competenze al servizio del Comune e dei cittadini. Un esempio per tanti giovani avvocati”

consiglio metropolitano 10.11.2025 Carmelo versace

“A nome della Città metropolitana esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, stimato professionista e figura di riferimento del foro reggino, all’interno del quale ha sempre operato con grande stile e rigore. L’avvocato De Tommasi per anni è stato anche attivo al fianco dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, come legale esterno dell’Ente, ruolo che lo ha visto protagonista attivo, per molti anni, a tutela dell’Ente ed in generale negli interessi dei cittadini. Le sue competenze in ambito giuridico e culturale hanno tracciato una linea presa a modello da molti altri giovani avvocati. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e lo ricorderemo sempre con particolare affetto e stima”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria