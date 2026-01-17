Reggio Calabria, Versace sulla morte dell’avvocato De Tommasi: “professionista stimato e riferimento del foro reggino”

“A nome della Città metropolitana esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, stimato professionista e figura di riferimento del foro reggino, all’interno del quale ha sempre operato con grande stile e rigore. L’avvocato De Tommasi per anni è stato anche attivo al fianco dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, come legale esterno dell’Ente, ruolo che lo ha visto protagonista attivo, per molti anni, a tutela dell’Ente ed in generale negli interessi dei cittadini. Le sue competenze in ambito giuridico e culturale hanno tracciato una linea presa a modello da molti altri giovani avvocati. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e lo ricorderemo sempre con particolare affetto e stima”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.