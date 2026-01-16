Reggio Calabria, Veronese: “scuole al freddo e nel degrado, il totale fallimento del comune”

“Quella appena trascorsa è stata una delle settimane più fredde dell’inverno a Reggio Calabria. Eppure, in modo del tutto incomprensibile e inaccettabile, alcune scuole della città e anche della provincia sono rimaste senza riscaldamenti, costringendo alunni, docenti e personale scolastico a trascorrere ore al gelo, in ambienti inadatti, insalubri e indegni di una città capoluogo di provincia”. Lo afferma in una nota il Prof. Simone Antonio Veronese Presidente dell’Associazione LIFE.

“A questa situazione già gravissima si è aggiunto nelle città di Reggio un quadro di degrado diffuso intorno agli edifici scolastici: montagne di rifiuti davanti alle scuole, quartieri completamente abbandonati, marciapiedi impraticabili e sacchi di immondizia accatastati proprio nei pressi degli ingressi. In molti casi gli alunni hanno avuto difficoltà perfino a raggiungere l’edificio, costretti a camminare tra spazzatura e cattivi odori, con evidenti rischi per la salute e la sicurezza”.

“Come se tutto questo non bastasse, in diverse scuole sono presenti da tempo perdite d’acqua e di fogna proprio davanti agli ingressi, con liquami, allagamenti e odori nauseabondi che rendono l’accesso agli istituti scolastici indegno e pericoloso. Una situazione che non solo offende la dignità della scuola pubblica, ma rappresenta un serio rischio igienico-sanitario, soprattutto per bambini e ragazzi”.

“A completare questo scenario di totale abbandono, ogni mattina e all’uscita da scuola si consuma il caos, con assenza pressoché totale dei vigili urbani nei punti più nevralgici della città e davanti agli istituti scolastici più affollati. Traffico fuori controllo, doppie file, attraversamenti pericolosi, bambini e genitori lasciati soli a districarsi tra auto e motorini: una situazione indegna e pericolosa, che mette quotidianamente a rischio l’incolumità degli studenti. Anche qui, nessuna prevenzione, nessuna vigilanza, nessuna organizzazione”.

“Questa non è una fatalità. È il risultato diretto di dieci anni di disastro amministrativo, di incuria, di assenza di programmazione e di totale disinteresse verso la scuola pubblica e la sicurezza urbana. È il fallimento politico e gestionale del centro-sinistra reggino, del Partito Democratico e dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha dimostrato di non essere in grado di garantire nemmeno i servizi essenziali. Lasciare bambini, studenti e lavoratori della scuola senza riscaldamento nel periodo più freddo dell’anno, circondati da rifiuti, fogne a cielo aperto e privi di qualsiasi tutela in entrata e in uscita da scuola, non è solo una vergogna amministrativa: è una violazione del diritto allo studio, del diritto alla salute e del diritto alla sicurezza”.

“In tutto questo, colpisce e indigna anche la totale assenza dei sindacati della scuola, silenziosi di fronte a una situazione così grave. Sindacati che si ricordano dei lavoratori solo il giorno 23 del mese, quando devono incassare la tessera sindacale, ma che risultano completamente assenti quando si tratta di difendere concretamente la salute, la sicurezza e la dignità di docenti, personale ATA e studenti. Un silenzio che pesa quanto una corresponsabilità morale”.

“Da anni l’Associazione LIFE denuncia il progressivo smantellamento della sicurezza e della vivibilità nelle scuole di Reggio Calabria: edifici sovraffollati, plessi chiusi senza soluzioni adeguate, studenti spostati come pacchi postali, assenza di interventi strutturali, scuole al freddo, immondizia e fogne davanti agli ingressi, caos quotidiano senza vigili urbani. Un quadro che racconta meglio di qualsiasi slogan lo stato di abbandono in cui è stata lasciata la città. Reggio Calabria non merita tutto questo. Non lo meritano gli studenti, non lo meritano le famiglie, non lo meritano i docenti e il personale scolastico che ogni giorno tengono in piedi il sistema con sacrificio e responsabilità, spesso nel totale abbandono istituzionale”.

“Di fronte a questo scenario, il silenzio dell’amministrazione comunale è assordante, così come è assordante l’assenza di assunzione di responsabilità politica da parte del Partito Democratico, che governa la città da un decennio e oggi non può più nascondersi dietro alibi o giustificazioni. L’Associazione LIFE continuerà a denunciare pubblicamente queste condizioni e a pretendere interventi immediati, risposte chiare e un cambio radicale di rotta. Perché la scuola non è un dettaglio: è il cuore di una comunità. E oggi, a Reggio Calabria, quel cuore è stato lasciato al freddo, tra i rifiuti, le fogne e il caos quotidiano”.