Reggio Calabria, un lettore su via Padre Pio al buio da anni: “centralina divelta e blackout ad ogni pioggia”

Un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, Giovanni DiBella, segnala nuovamente “la grave situazione che da anni affligge via Padre Pio. Una centralina della pubblica illuminazione risulta completamente divelta e, ogni volta che piove, si ripresenta puntualmente lo stesso problema: si avverte uno scoppio e l’illuminazione dell’intera via si spegne. Si tratta di un disagio che va avanti da diversi anni“.

“Tuttavia, da tempo riceviamo sempre le stesse risposte: il Comune riferisce che la competenza della pubblica illuminazione è passata a Enel X, mentre gli operai che intervengono per il riarmo dell’interruttore dichiarano che, fino a quando non verrà formalmente appaltato il lavoro, possono limitarsi esclusivamente al ripristino temporaneo del servizio. Nel frattempo, chi subisce le conseguenze di questa situazione siamo sempre noi cittadini, costretti a convivere con continui disagi e con evidenti problemi di sicurezza”.

“Pretendiamo spiegazioni chiare dagli organi competenti, da coloro che dovrebbero — e sottolineo dovrebbero — occuparsi di queste problematiche avendo una delega ben precisa e responsabilità nei confronti della collettività” conclude il lettore.