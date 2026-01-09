Reggio Calabria, un lettore indignato: “spreco di acqua potabile e possibili danni alle infrastrutture”

Un lettore di StrettoWeb ha inviato una segnalazione relativamente ad una perdita idrica a Reggio Calabria legata alla cattiva gestione da parte dell’amministrazione. Ecco il testo integrale della segnalazione: “Buongiorno vivo sulla via Pasquale Andiloro. A proposito di cattiva amministrazione, stamane per raggiungere il Cedir mi sono trovato a passare dall’ex scuola Mazzini, via Sant’Anna, di fronte, sotto il muro di contenimento che separa il palazzo di vetro dalla massicciata stradale, ho notato una grandissima perdita di acqua potabile, da ingegnere ho stimato una perdita di quasi 80 litri al minuto, la gente della zona mi ha detto che da mesi va avanti questa perdita. Oltre allo spreco di acqua potabile, “a casa mia l’erogazione viene interrotta alle 18:00”, si potrebbero registrare anche gravi danni alle infrastrutture circostanti, vista la mole di acqua che va ad imbibire il terreno“.