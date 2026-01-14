Reggio Calabria, tre nuovi capotreno di Trenitalia giurano a Palazzo San Giorgio

Il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia del giuramento di tre nuovi assunti nel ruolo di capotreno Intercity di Trenitalia. Al rito solenne ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, l’assessore Paolo Brunetti. Presenti anche le istruttrici di Trenitalia Valentina Logiudice ed Eleonora Cortese. Nel corso della cerimonia i nuovi capitreno, i quali assumono il ruolo di pubblico ufficiale che rivestiranno nel prestare la loro attività lavorativa, hanno pronunciato il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana.

“È un momento importante – ha detto l’assessore Brunetti rivolgendosi ai neoassunti davanti ai loro familiari – che ricorderete per tutta la vita perché entrate a far parte di una grande famiglia. A nome dell’Amministrazione comunale – ha concluso – vi porgo gli auguri e un “in bocca al lupo” per il traguardo raggiunto e per l’importante compito che andrete a svolgere“.

I capitreno che hanno prestato giuramento sono Vincenza Angela Panzera, Miriam Amaddeo e Bruno Desando.