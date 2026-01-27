Reggio Calabria, terribile incidente sul raccordo tra 4 auto e una moto: traffico nel caos

Paura e forti rallentamenti poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo Centro in direzione sud, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro automobili e una moto. Per cause ancora in corso di accertamento, i mezzi sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha immediatamente mandato in tilt la circolazione.

Il traffico è rimasto completamente paralizzato, con lunghe code e automobilisti bloccati in entrambe le corsie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Restano però pesanti i disagi alla circolazione, con rallentamenti prolungati mentre si lavora per il completo ripristino della normalità.