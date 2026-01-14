Reggio Calabria, “Suoni di Speranza”: musica, emozione e solidarietà al Teatro Cilea

Il 17 dicembre il prestigioso Teatro Cilea di Reggio Calabria ha accolto una manifestazione carica di emozioni, dal titolo “Suoni di Speranza”, promossa dall’Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras Moscato. Un evento pensato per unire musica, scuola e solidarietà, in una magica atmosfera natalizia. Protagonisti assoluti della serata sono stati gli alunni della scuola primaria, che, preparati dalle loro insegnanti, si sono esibiti in cori e danze ispirati al Natale, portando sul palco gioia, entusiasmo e impegno. Accanto alle allegre esibizioni dei piccoli, le performance strumentali dei giovani allievi del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, che hanno emozionato il pubblico con esecuzioni intense e accurate. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, l’intervento del Coro Senior Pythagoras, che ha dato un tocco di eleganza e profondità all’intera kermesse.

Nel corso della serata, il Dirigente Scolastico, Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, ha ringraziato con sincera gratitudine genitori, docenti e alunni, sottolineando il valore educativo e umano di questa iniziativa. Nel suo discorso, ha invitato tutti a riflettere sul significato profondo della speranza, tema prescelto per la manifestazione. Essa – ha affermato il Dirigente – “può nascere da un sorriso, da un gesto affettuoso o da una parola gentile”. Ha poi rivolto un appello alle famiglie: “siate modelli di speranza per i vostri figli. Mostrate loro che, nonostante le incertezze, è possibile sognare e realizzare i propri desideri”.

Il Dirigente ha, inoltre, sottolineato l’importanza di promuovere la cultura della resilienza, affinché ogni caduta diventi occasione di crescita, alimentando nei ragazzi quel seme di speranza che li guiderà verso un futuro più consapevole e luminoso. La manifestazione ha dato un segno concreto di speranza attraverso la solidarietà e l’attenzione verso chi soffre; infatti, il nobile scopo della serata è stato raccogliere fondi a favore dell’Hospice “Via delle stelle” di Reggio Calabria, una struttura che da anni rappresenta un faro di umanità e cura per chi affronta momenti di particolare fragilità. “Suoni di Speranza” ha dimostrato che scuola e comunità, insieme, possono generare bellezza, educazione e solidarietà.