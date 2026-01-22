Reggio Calabria, successo per l’Open Day della scuola “Radice Alighieri”

Si è svolto, nei giorni scorsi, l’Open Day della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Radice Alighieri”, che ha visto una grande partecipazione di genitori e studenti. E’ stata, quindi, un’importante occasione di incontro tra la scuola, le famiglie e i futuri studenti, pensata per presentare l’offerta formativa e i valori educativi dell’istituto. Durante l’iniziativa, organizzata impeccabilmente dalla Prof. Maria Rita Foti, funzione strumentale dell’orientamento dell’istituto catonese, i visitatori hanno potuto conoscere gli ambienti scolastici di via Mercato, incontrare i docenti e approfondire i percorsi didattici, i progetti innovativi e le attività laboratoriali che caratterizzano la proposta formativa della scuola.

“L’Open Day rappresenta per noi un momento fondamentale di apertura e dialogo con il territorio”, ha dichiarato la Dirigente scolastica, Simona Sapone. “Crediamo fortemente in una scuola che sappia accogliere, orientare e accompagnare ogni studente nel proprio percorso di crescita personale e culturale”. Protagonisti dell’evento sono stati i docenti e gli studenti, che hanno presentato lavori, attività e progetti, offrendo alle famiglie una testimonianza concreta della vita scolastica quotidiana. “Vogliamo che i nostri ragazzi siano parte attiva della comunità scolastica”, ha aggiunto la dirigente, “perché una scuola viva è una scuola che educa alla partecipazione, alla responsabilità e al futuro”.

Numerosi sono stati i laboratori presentati: linguistico, artistico, realtà virtuale e immersiva, sportivo, informatico, educazione civica, legalità e contrasto al bullismo, podcast, latino, lettura, scientifico- tecnologico, giornalistico e musicale. L’Open Day del Radice Alighieri si è così confermato un appuntamento significativo, capace di trasmettere l’identità di una scuola attenta all’innovazione, all’inclusione e alla formazione integrale degli alunni.