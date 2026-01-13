Reggio Calabria: studenti stipendiati grazie all’apprendistato, firmato il protocollo di intesa al “Righi-Boccioni-Fermi”

Il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla prof.ssa Anna Maria Cama, segna un nuovo traguardo nel legame tra istruzione e occupazione. Ieri, la firma del protocollo d’intesa per l’attivazione dell’apprendistato di primo livello che consentirà ad alcuni studenti dell’Istituto di avere l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro con un regolare contratto e una retribuzione mensile, già durante il percorso di studi. L’accordo, siglato nell’aula magna, tra il Polo Tecnico Professionale, rappresentato dalla dirigente Anna Maria Cama e la società Tecnoappalti Italia, rappresentata da Herbert Catalano, formalizza l’ingresso di giovani studenti nell’organico aziendale. Gli allievi selezionati saranno assunti e registrati dall’impresa, percependo uno stipendio che riconosce il valore della loro attività pratica e formativa.

“È un percorso in cui la scuola crede fermamente”

“È un percorso in cui la scuola crede fermamente perché permette agli studenti di vivere concretamente il mondo del lavoro”, ha dichiarato la Dirigente Anna Maria Cama. “Essere assunti e stipendiati dall’azienda rappresenta un’esperienza arricchente che irrobustisce il curriculum e, soprattutto, la consapevolezza dei nostri ragazzi, valorizzando il loro percorso di crescita professionale e di vita”.

L’intesa con Tecnoappalti Italia segue la scia del successo già ottenuto lo scorso anno con la società Soseteg, confermando la capacità del Polo Tecnico di attrarre partner industriali di rilievo. Per Herbert Catalano, si tratta di un investimento strategico: “Un’iniziativa importante per il territorio che permette ai giovani di acquisire professionalità e consapevolezza, elementi essenziali per affrontare con successo il mercato del lavoro”.

Durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i professori: Francesca Ieracitano e Carmelo Giamboi, la Dirigente Anna Maria Cama, ha comunicato le altre imminenti novità del Polo:

Parte l’opzione internazionale Cambridge per l’indirizzo “Trasporti e Logistica”, con l’insegnamento di materie tecniche in lingua inglese e il conseguimento della certificazione B2.

Parte anche un nuovo indirizzo: logistica che consentirà agli studenti di acquisire competenze specialistiche nella gestione dei flussi di merci e delle reti di distribuzione, un settore oggi cruciale per l’economia globale. Questo percorso formerà professionisti capaci di operare in porti, interporti e nelle grandi piattaforme logistiche, garantendo agli studenti sbocchi occupazionali immediati in un mercato in forte espansione.

Partirà il corso serale in Biotecnologie Sanitarie per garantire la formazione anche agli adulti. Si tratta di un percorso di studi che forma in modo specifico verso il mondo delle professioni sanitarie e non solo.

Inoltre possibilità di diplomarsi in quattro anni per chi si iscrive in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” (agrario). Dopo è possibile proseguire negli Istituto Tecnici Superiori oppure all’università. Diversamente si può accedere nel mondo del lavoro sin da subito.

Con questa strategia, il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” si posiziona come un’istituzione capace di offrire agli studenti competenze d’eccellenza, autonomia economica e dei titoli di studio spendibili subito nel mondo del lavoro.