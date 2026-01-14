Reggio Calabria: “strada di Mosorrofa appena asfaltata ma già piena di pericoli”, la denuncia di un cittadino

“Nuova segnalazione di pericolosità sulla strada che conduce a Mosorrofa, periferia collinare di Reggio Calabria. Dopo l’operazione tanto pubblicizzata dall’Amministrazione comunale con il nome strada facendo, questo è purtroppo il risultato: una via appena asfaltata che presenta criticità serie e potenzialmente pericolose, da risolvere con urgenza“. E’ questa la segnalazione del cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella.

“In particolare si segnala:

una buca presumibilmente dovuta alla mancanza di un chiusino relativo a una valvola di arresto della condotta idrica;



una strada con diversi pozzetti fuori quota, che rappresentano un concreto pericolo per la circolazione”.

“Ritengo inoltre doveroso portare all’attenzione dell’Amministrazione la situazione della frazione di Sala di Mosorrofa, che sembra essere completamente ignorata: qui sono presenti veri e propri crateri sull’asfalto e un chiusino completamente smurato in piena curva, con evidenti rischi per automobilisti e motociclisti”.

“Desidero sottolineare che la soluzione non può limitarsi alla solita delimitazione con rete arancione, ma deve consistere in interventi strutturali, quali la corretta muratura del chiusino e la riparazione definitiva delle buche, per garantire la sicurezza dei cittadini che pagano le tasse più alte d’Italia per non avere quasi nessun servizio” conclude il lettore.