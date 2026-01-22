Reggio Calabria, stabilizzazione dei 39 TIS della Città Metropolitana: pubblicata la graduatoria provvisoria

“La pubblicazione della graduatoria provvisoria rappresenta un passaggio fondamentale e concreto verso la stabilizzazione dei 39 Tirocinanti di Inclusione Sociale della Città Metropolitana di Reggio Calabria“. Lo dichiara Davide Tarsia, Segretario NIdiL CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria, commentando il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 550 del 21 gennaio 2026, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e part-time. “Parliamo di lavoratrici e lavoratori – prosegue Tarsia – che da anni garantiscono servizi essenziali all’interno dell’Ente in condizioni di precarietà. Questo atto non è un punto di arrivo, ma un passaggio decisivo che dà finalmente concretezza agli impegni assunti”.

Di pari passo Samantha Caridi, della Segreteria CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria, sottolinea il valore istituzionale e sindacale del provvedimento: “come CGIL avevamo chiesto che alle dichiarazioni seguissero atti amministrativi chiari. Oggi possiamo affermare che il percorso di stabilizzazione è entrato nella sua fase finale. Ora è indispensabile rispettare i tempi e accompagnare la procedura fino alla graduatoria definitiva e alle assunzioni”. Tarsia e Caridi erano entrambi presenti al tavolo del 22 maggio 2025 presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme alla delegazione di Felsa CISL e UILTemp, incontro nel quale le organizzazioni sindacali avevano ribadito con forza la necessità di dare certezze occupazionali ai Tirocinanti di Inclusione Sociale.

“In quella sede – ricorda Tarsia – avevamo chiesto un percorso chiaro, fondato su atti amministrativi concreti e su tempi certi. Il decreto regionale conferma che quella direzione è stata imboccata”. Nel frattempo, nelle settimane successive a quell’incontro, si è determinata una criticità di carattere regionale connessa ai percorsi previsti per le lavoratrici e i lavoratori under e over 60, progressivamente ridefiniti rispetto all’impostazione inizialmente prospettata, con effetti di incertezza nel bacino dei Tirocinanti di Inclusione Sociale. Una situazione complessa, che non è stata determinata dalla volontà dei lavoratori, ma che richiede risposte strutturate e coerenti a livello regionale.

Su questo tema il confronto è attualmente aperto ai tavoli della regionali con le categorie sindacali, dove è stato posto con forza l’obiettivo di non lasciare indietro nessun lavoratore e di individuare percorsi contrattuali alternativi per coloro che non rientreranno in questa specifica fase di stabilizzazione. La procedura relativa ai 39 TIS della Città Metropolitana prevede ora una fase tecnica di dieci giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame; al termine, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà con l’avviamento a selezione. “Come CGIL – concludono Tarsia e Caridi – continueremo a monitorare con attenzione ogni passaggio, affinché il percorso di stabilizzazione si concluda rapidamente e in modo equo. La stabilizzazione dei TIS è un obiettivo che deve riguardare l’intero bacino, senza divisioni e senza esclusioni”.