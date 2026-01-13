Reggio Calabria, spazzatura non raccolta da sei giorni in via Vecchia Cimitero: la segnalazione di un cittadino

Da quasi una settimana in Via Vecchia Cimitero a Reggio Calabria, si convive con una situazione che sta creando disagi e preoccupazioni ai cittadini. Un cittadino e lettore di StrettoWeb segnala la mancata raccolta dei rifiuti da ben sei giorni, con sacchi di spazzatura accumulati lungo la strada. Secondo quanto riferito, la zona non è soltanto un’area residenziale, ma ospita anche una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e un ricovero per persone senza fissa dimora, realtà che rendono ancora più delicata la questione dal punto di vista sanitario e del decoro urbano.

L’accumulo di rifiuti rischia di trasformarsi in un potenziale fattore di pericolo igienico-sanitario, soprattutto in presenza di strutture che ospitano persone più esposte a rischi.

“Da sei giorni non passa nessuno a ritirare la spazzatura – racconta il residente indignato – e i rifiuti sono ormai ovunque. Con il passare del tempo aumentano cattivi odori e sporcizia. Qui non ci sono solo abitazioni: ci sono persone fragili, anziani e soggetti in difficoltà. È assurdo che si debba arrivare a questo“. “Non è solo questione di decoro ma di rispetto per chi vive qui. Chiediamo un intervento urgente e soprattutto che non si ripeta più una situazione del genere“.

Il cittadino chiede quindi un ripristino immediato del servizio di raccolta e controlli per capire cosa abbia causato il disservizio e se vi siano eventuali criticità organizzative da risolvere, affinché il problema non si ripresenti. Nel frattempo, i residenti auspicano un intervento rapido da parte degli enti competenti per riportare l’area alla normalità e garantire condizioni adeguate in tutta la zona.