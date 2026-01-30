Reggio Calabria, sospensione del servizio idrico ad Archi | INFO

Sorical comunica ai cittadini di Reggio Calabria che “a causa di una importante perdita idrica riscontrata nella serata odierna nel quartiere Archi, si renderà necessario procedere alla chiusura del serbatoio di Archi. La sospensione del servizio è prevista dalle ore 20:00 di oggi fino al termine dei lavori, con una durata stimata entro la mezzanotte, salvo imprevisti. Seguirà immediata riapertura del serbatoio (già pieno) al completamento dell’intervento. Sorical si scusa per il disagio e ringrazia l’utenza per la collaborazione“.