Reggio Calabria, si ritrovano a 45 anni dal diploma: “quasi mezzo secolo, ma ci si sente ancora ragazzi”

Quasi mezzo secolo dalla maturità eppure, quando ci si incontra fra ex compagni di classe della 5ª L dell’Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria, ci si sente ancora tutti ragazzi. Inevitabilmente i ricordi dei tempi della scuola, gli aneddoti, gli scherzi hanno avuto la meglio sul presente, rinverdendo ricordi mai del tutto cancellati, magari semplicemente parcheggiati in un angolo della memoria, ricordi a cui far ricorso per ritrovare un po’ di buon umore o semplicemente perché sollecitati dalla nostalgia di quando si era giovani.

Un momento intenso accompagnato anche da un collegamento webinar con i compagni collegati che non hanno potuti essere presenti.