Reggio Calabria, si ritrovano a 45 anni dal diploma: “quasi mezzo secolo, ma ci si sente ancora ragazzi”

Ex compagni di classe della 5ª L dell’Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria si sono ritrovati a 45 anni dall'esame di maturità

ex compagni di classe si ritrovano dopo 45 anni (2)

Quasi mezzo secolo dalla maturità eppure, quando ci si incontra fra ex compagni di classe della 5ª L dell’Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria, ci si sente ancora tutti ragazzi. Inevitabilmente i ricordi dei tempi della scuola, gli aneddoti, gli scherzi hanno avuto la meglio sul presente, rinverdendo ricordi mai del tutto cancellati, magari semplicemente parcheggiati in un angolo della memoria, ricordi a cui far ricorso per ritrovare un po’ di buon umore o semplicemente perché sollecitati dalla nostalgia di quando si era giovani.

Un momento intenso accompagnato anche da un collegamento webinar con i compagni collegati che non hanno potuti essere presenti.

