Reggio Calabria, si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto “Falcomatà – Archi”

Si è insediato ufficialmente nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, con una prima presentazione nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” e la cerimonia di proclamazione ed insediamento formale all’Aula Consiliare Piero Battaglia di Palazzo San Giorgio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dell’Istituto “Falcomatà – Archi”. Per gli studenti è stata l’occasione di vivere l’atmosfera e le procedure di una reale seduta consiliare, con l’insediamento, la proclamazione degli eletti e la presentazione delle prime linee di mandato.

L’appuntamento ha concluso il percorso elettorale svoltosi lo scorso 27 novembre che aveva coinvolto le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado; una consultazione che si rinnova ogni tre anni, finalizzata a offrire ai ragazzi un’esperienza diretta e strutturata di educazione civica e partecipazione democratica.

Sindaco e deleghe

A guidare la nuova assemblea è stata M. M. (2B), eletto Baby Sindaco, affiancata dal Vicesindaco S. M. (2C). Nel corso della seduta sono state attribuite le cinque deleghe tematiche che costituiranno l’asse operativo delle attività progettuali del triennio: Scuola e Cultura; Sport e Benessere; Ambiente e Sostenibilità; Creatività e Tempo Libero; Comunicazione e Innovazione.

All’evento hanno preso parte -per conto del Comune- l’Assessore all’Istruzione Annamaria Curatola, l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti, la Dirigente dell’Istituto Dott.ssa Serenella Corrado e i docenti referenti del CCR che hanno curato e accompagnato l’intero percorso.

Interventi

Nel suo intervento, l’Assessore all’Istruzione Annamaria Curatola ha sottolineato il valore simbolico e istituzionale della sede scelta per la cerimonia: “questa cerimonia è stata fatta a Palazzo San Giorgio per una scelta precisa –ha dichiarato- perché questa è la sede in cui i rappresentanti della città si riuniscono per prendere decisioni importanti; quindi non è soltanto una sede simbolica ma la sede più importante della nostra città”. Rivolgendosi agli studenti la Curatola ha evidenziato l’importanza del confronto e della partecipazione attiva: “è giusto dare voce ai giovani -ha evidenziato– facendoli parlare delle problematiche con l’invito a farlo sempre in maniera cordiale; i diritti vanno esercitati, così come è fondamentale riconoscere il ruolo ed i doveri di chi guida le istituzioni scolastiche”. L’Assessore ha concluso sottolineando il valore generazionale dell’esperienza del CCR: “voi rappresentate il 25% della popolazione scolastica ma siete il 100% del nostro futuro; ecco perché è giusto che oggi prendiate consapevolezza del vostro ruolo divenendone attori principali”.

Nel suo intervento, l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa: “il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un importante strumento di educazione civica e partecipazione attiva, attraverso il quale le studentesse e gli studenti possono acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, sperimentando concretamente il funzionamento delle istituzioni. Iniziative come questa contribuiscono a formare cittadini responsabili e partecipi, rafforzando il legame tra giovani e comunità. D’altronde – ha proseguito- proprio da questi percorsi possono crescere i futuri amministratori della città; ecco perchè dobbiamo e possiamo solo esservi grati”.

Il Dirigente dell’Istituto – Serenella Corrado- ha evidenziato il valore educativo del percorso che ha condotto all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sottolineando l’elevato livello di partecipazione dimostrato dalle studentesse e dagli studenti nel corso dell’intero processo elettorale e progettuale. Ha rimarcato come i rappresentanti eletti siano il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto compagne e compagni, docenti e famiglie; contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità condivisa. La Dirigente ha sottolineato come, fattivamente. il percorso del CCR abbia trasformato l’Istituto in una vera comunità educativa; ringraziando l’Amministrazione comunale per aver voluto l’insediamento nella sede istituzionale di Palazzo San Giorgio, luogo in cui si rappresenta la vita democratica della città.

Programma

Seguendo il consueto cerimoniale di insediamento, il neo Baby Sindaco ha nominato la Giunta e dato lettura delle linee di mandato, dopo aver presentato il Presidente del Consiglio e i neo Consiglieri comunali eletti. Un programma alla cui stesura hanno partecipato tutte le studentesse e tutti gli studenti, con l’obiettivo di lavorare in modo collegiale per il miglioramento delle condizioni della scuola e per rafforzarne il contributo al quartiere che la ospita. Nel documento hanno trovato spazio l’attenzione alle tematiche ambientali, l’inclusione, la valorizzazione dei talenti e l’ascolto di tutte e di tutti, con l’intento di non lasciare nessuno escluso. Il programma è stato accolto con un lungo applauso e con l’auspicio che possa essere tradotto concretamente in ciascuno dei suoi punti.

Il CCR si è confermato un dispositivo didattico di educazione civica attiva, attraverso il quale gli studenti hanno sperimentato le dinamiche della democrazia rappresentativa, della condivisione, del dialogo e della responsabilità collettiva; un approccio coerente con gli obiettivi del progetto, volto a formare cittadini consapevoli, informati e partecipi della vita comunitaria.