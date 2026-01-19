Reggio Calabria, sei una mamma in visita al Museo e hai bisogno di supporto? Nessun problema: nasce un nuovo spazio per l’allattamento

Reggio Calabria, tutto pronto al Museo per l'inaugurazione di uno spazio dedicato all'allattamento | INFO

museo di reggio calabria e mamma che allatta neonato

“Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia l’evento di inaugurazione del CIPÌ Soroptimist Baby Point – Spazio dedicato all’allattamento, realizzato in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia – Club Reggio Calabria. L’iniziativa si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il Museo”. Così in una nota il Museo è lieto di annunciare l’evento.

L’evento – dopo i saluti di Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC e Natalina Galizia, ex Presidente Soroptimist I. Club Reggio Calabria – vedrà gli interventi di:

  • Franca Brandolino, Referente Progetto Cipì Soroptimist Baby Point
  • Sabrina Prestipino, Architetto Progettista e Curatrice del progetto
  • Elena Nicolò, Funzionario Architetto Ufficio Tecnico MArRC

L’incontro rappresenta un momento significativo di attenzione ai servizi dedicati alle famiglie e ai visitatori, con particolare sensibilità verso le esigenze delle mamme e dei più piccoli.

Inaugurazione 22_gennaio 26 spazio allattamento museo

Leggi altri articoli di Attualità