Reggio Calabria, sei una mamma in visita al Museo e hai bisogno di supporto? Nessun problema: nasce un nuovo spazio per l’allattamento

“Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia l’evento di inaugurazione del CIPÌ Soroptimist Baby Point – Spazio dedicato all’allattamento, realizzato in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia – Club Reggio Calabria. L’iniziativa si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il Museo”. Così in una nota il Museo è lieto di annunciare l’evento.
L’evento – dopo i saluti di Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC e Natalina Galizia, ex Presidente Soroptimist I. Club Reggio Calabria – vedrà gli interventi di:
- Franca Brandolino, Referente Progetto Cipì Soroptimist Baby Point
- Sabrina Prestipino, Architetto Progettista e Curatrice del progetto
- Elena Nicolò, Funzionario Architetto Ufficio Tecnico MArRC
L’incontro rappresenta un momento significativo di attenzione ai servizi dedicati alle famiglie e ai visitatori, con particolare sensibilità verso le esigenze delle mamme e dei più piccoli.