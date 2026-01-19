Reggio Calabria, rottamazione Quinquies. Appello ai Comuni calabresi: “occasione da non sprecare per aiutare i cittadini”

“L’Unione Nazionale Consumatori Calabria per tramite del suo presidente, Avv. Saverio Cuoco e del segretario regionale, Dott. Tullio Caracciolo, rivolge un accorato appello ai 404 Comuni calabresi. Un messaggio rivolto agli amministratori locali calabresi, Sindaci, Assessori, Commissari, che hanno la responsabilità di guidare i Comuni della regione Calabria“. Lo afferma in una nota il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Avv. Saverio Cuoco.

“La Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto la possibilità per i Comuni e gli Enti locali di aderire alla Rottamazione Quinquies, prevedendo l’eliminazione delle sanzioni a carico dei cittadini e l’introduzione di altre forme di agevolazione fiscale per i tributi locali, un’occasione che non deve essere sprecata perché a sostegno dei cittadini e che non impatta negativamente sulla riscossione del tributo, ma tende ad alleggerisce il carico tributario per migliaia di persone che nei termini non sono state in grado di pagare, sostengono Cuoco e Caracciolo”.

“E’ inoltre, possibile, affermano i vertici regionali di Unione Nazionale Consumatori, ridurre le sanzioni a carico dei contribuenti per IMU e TARI, come per gli altri tributi locali, prevedere anche forme di agevolazione nella riscossione di altre entrate patrimoniali come, oneri di urbanizzazione, canoni di locazione, contributi per il servizio della mensa scolastica, etc”.

“Secondo l’UNC Calabria, la normativa nazionale offre ai Comuni un’opportunità significativa e rappresenta un’occasione concreta e necessaria per specie per la Calabria. Tullio Caracciolo sostiene che “la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale senza sanzioni e interessi può aiutare cittadini e imprese e, allo stesso tempo, consentire all’amministrazione di recuperare risorse”. Non si tratta di un condono – aggiunge Saverio Cuoco – ma di una misura di equilibrio e di buon senso, evidenziando come, il provvedimento possa rafforzare il rapporto di fiducia tra l’Ente e i contribuenti”.

“I Comuni calabresi potranno migliorare la propria capacità di riscossione senza aggravare il carico fiscale. L’obiettivo sarebbe di dare ossigeno al tessuto economico locale e favorire una gestione più equa ed efficace delle entrate comunali. In tale direzione, l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, guarda con favore alla misura voluta dal Governo e invita le amministrazioni locali, ad adottare, entro i termini previsti della Legge n.199/2025, le relative delibere, offrendo cosi la possibilità ai propri cittadini di regolarizzare la propria posizione tributaria nei confronti dell’ente e alleggerendo il loro carico tributario, eliminando le sanzioni, e contestualmente garantire agli enti locali la riscossione delle entrate tributarie”.