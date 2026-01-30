Reggio Calabria, riprendono in febbraio i venerdì al Museo diocesano per bambini e ragazzi

In febbraio i Servizi educativi del Museo diocesano rinnovano alle famiglie la proposta di laboratori didattici a tema riservati a bambini e ragazzini dai 6 ai 13 anni. Venerdì 6 febbraio h 16-18 l’attività “Il piccolo archeologo del sacro” introdurrà i bambini dai 6 ai 10 anni al metodo archeologico, usando l’idea della stratificazione per esplorare la storia. Simuleranno uno scavo, riportando alla luce alcuni reperti nascosti e annotando ogni ritrovamento su una scheda di scavo.

Completato lo scavo, analizzeranno e confronteranno i reperti,

ipotizzandone funzione ed epoca. Creeranno, quindi, ciascuno il proprio reperto, con materiali di riciclo, immaginandone una funzione, un’epoca e una storia da tramandare. Venerdì 13 febbraio h 16-18 il laboratorio “Il corpo in movimento” guiderà i ragazzini dagli 11 ai 13 anni in un percorso che unisce i gesti dell’arte sacra, che raccontano la fede attraverso il movimento, con l’arte performativa e la videoarte. Cosa comunica un gesto? Come ci fa sentire? Se potessi trasformarlo in un movimento quale ritmo avrebbe?

Si parte dall’osservazione dei gesti nelle opere del Museo: si imiteranno alcune posture e movimenti, sottolineando l’emozione che essi esprimono (preghiera, attesa, gioia, dolore, speranza, etc.) e dando vita ad un tableau vivant. Il tutto sarà documentato con brevi video, proprio come un’opera di videoarte. I due appuntamenti di venerdì 6 e 13 febbraio sono rivolti alle famiglie con bambini con l’intento di far loro esperire la visita al Museo diocesano in una modalità accattivante e

coinvolgente che intreccia storia e tradizioni, performance e spiritualità.

Richiesta la prenotazione contattando il Museo diocesano al n. 3387554386.