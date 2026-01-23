Reggio Calabria, record nazionale di iscritti per il Fiat Club 500 Italia | INTERVISTA

Il Fiat Club 500 Italia di Reggio Calabra si conferma primo in Italia per numero di soci e raduni. Sfilate, mostre espositive e manifestazioni solidali in giro per la Calabria sintetizzano al meglio l’operato dei cinquecentisti reggini, guidati dal fiduciario Enzo Polimeni, il cui attivismo e impegno sociale lo porta a conquistare il primato a livello nazionale per i suoi 59 iscritti.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’intervista a Enzo Polimeni che fa il punto sul lavoro svolto per il Fiat Club 500 Italia di Reggio Calabria.