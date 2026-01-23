Reggio Calabria, record nazionale di iscritti per il Fiat Club 500 Italia | INTERVISTA

Il Fiat Club 500 Italia tocca quota 59 iscritti, record nazionale che testimonia la qualità del lavoro svolto dal fiduciario Enzo Polimeni

Enzo Polimeni Fiat Club 500 Italia

Il Fiat Club 500 Italia di Reggio Calabra si conferma primo in Italia per numero di soci e raduni. Sfilate, mostre espositive e manifestazioni solidali in giro per la Calabria sintetizzano al meglio l’operato dei cinquecentisti reggini, guidati dal fiduciario Enzo Polimeni, il cui attivismo e impegno sociale lo porta a conquistare il primato a livello nazionale per i suoi 59 iscritti.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’intervista a Enzo Polimeni che fa il punto sul lavoro svolto per il Fiat Club 500 Italia di Reggio Calabria.

