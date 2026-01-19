Reggio Calabria, radici sollevano marciapiedi e strada a Pellaro: “pericolo grave per gli studenti”

Un cittadino di Reggio Calabria residente a Pellaro, Malara Consolato, ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una segnalazione relativamente ad un grave pericolo presente in via Giorgio Azzarà. Di seguito riportiamo integralmente la segnalazione del cittadino: “Gentile Redazione di StrettoWeb, si segnala una situazione di grave pericolo per la sicurezza pedonale e stradale in Via Giorgio Azzarà (ex traversa F) a Pellaro RC, dove le radici degli alberi hanno sollevato e danneggiato i marciapiedi e parte della sede stradale. Le condizioni attuali rendono difficoltoso e rischioso il passaggio dei pedoni, con concreto rischio di cadute, oltre a creare problemi anche alla circolazione dei veicoli. La criticità è particolarmente rilevante poiché la via è quotidianamente percorsa dagli studenti della Scuola Media Don Bosco, che la utilizzano come accesso all’ingresso scolastico, esponendo quindi minori a potenziali incidenti”.

“Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di garantire la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture viarie, mentre l’art. 2051 del Codice Civile prevede la responsabilità per danni derivanti da cose in custodia. Nonostante ciò, la situazione persiste da tempo senza interventi risolutivi. Si confida che la vostra testata possa dare visibilità al problema, affinché si proceda con urgenza a un sopralluogo e agli interventi necessari per tutelare l’incolumità di pedoni, studenti e automobilisti. Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti”.