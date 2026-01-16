Reggio Calabria: pubblicato il calendario delle assemblee comunali ATC RC1: al via le convocazioni dei soci

È stato diffuso il calendario ufficiale delle Assemblee Comunali dei Soci dell’Ambito Territoriale di Caccia RC1 (Reggio Calabria 1), convocazioni previste per l’elezione dei delegati all’Assemblea generale. Le riunioni si terranno nei locali messi a disposizione dai Comuni e si svolgeranno secondo date e orari indicati nel documento, con prima e seconda convocazione. Il calendario coinvolge decine di centri dell’area metropolitana reggina, con chiusura prevista il 25 febbraio a Reggio Calabria. Di seguito il calendario completo:

Calendario delle Assemblee Comunali ATC RC1