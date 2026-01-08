Reggio Calabria, pronta l’inaugurazione di un nuovo Circolo del Partito Democratico

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.00, in via Reggio Campi II tronco n. 76, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a “Rocco Pugliese”. Ad annunciarlo è la segretaria cittadina del PD Valeria Bonforte, che sottolinea il valore politico dell’iniziativa. “L’apertura di un nuovo circolo rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento del radicamento del Pd nei quartieri della città. In un momento complesso e delicato per Reggio Calabria, sentiamo il dovere di riaprire spazi di partecipazione, confronto e presenza costante sul territorio”.

All’iniziativa prenderanno parte dirigenti ed eletti del PD a tutti i livelli. È prevista, tra gli altri, la partecipazione del segretario provinciale Giuseppe Panetta, del segretario regionale Nicola Irto, dei consiglieri regionali del Pd e di amministratori locali. Sarà presente anche il consigliere comunale Franco Barreca, punto di riferimento istituzionale per il territorio e promotore dell’apertura del nuovo circolo, a testimonianza dell’attenzione del gruppo dirigente regionale verso le esigenze e le istanze dei quartieri cittadini.

“Il circolo di Reggio Campi – prosegue Bonforte – nasce con l’obiettivo di essere un luogo aperto, inclusivo, capace di ascoltare e interpretare i bisogni dei cittadini, ricostruendo un rapporto di fiducia tra politica e comunità. È da qui, dai territori, che il Pd intende rilanciare il proprio impegno per una Reggio più giusta, solidale e partecipata”. L’inaugurazione del nuovo circolo si inserisce in una “più ampia strategia di rafforzamento della presenza del Pd nella città e nell’area metropolitana, nella convinzione che solo attraverso un radicamento reale e quotidiano sia possibile affrontare con serietà le sfide economiche, sociali e istituzionali che attendono Reggio Calabria”.