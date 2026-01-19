Reggio Calabria, pronta la nuova edizione di “Premi per l’innovazione”: riconoscimento in denaro alle imprese più innovative

Cerimonia di premiazione del Bando “Premi per l’innovazione 2025”

Camera di commercio di Reggio Calabria, 21 Gennaio 2026 – ore 10:00

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, assieme alla propria Azienda speciale In.Form.A. ed in sinergia con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, “è lieta di annunciare l’evento di premiazione del “Bando Premi per l’innovazione 2025”, che si svolgerà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la sede camerale. Parteciperanno all’evento il Presidente della CCIAA di Reggio Calabria Antonino Tramontana, il Presidente dell’Azienda speciale In.Form.A. Fabio Mammoliti, l’Assessore alla “Città europea e resiliente” del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo, i consiglieri camerali e i rappresentanti delle 4 imprese premiate”.

Attraverso il Bando “Premi per l’innovazione” la Camera di commercio assegna annualmente un riconoscimento alle realtà imprenditoriali del territorio metropolitano più innovative e che si sono distinte per capacità di coniugare competitività e sostenibilità. Per l’edizione 2025 del Bando, grazie al sostegno del progetto RC 1.1.3.1.a (PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027), è stato possibile riconoscere, oltre al contributo in denaro di € 10.000,00 per il progetto più innovativo, 3 voucher del valore di € 5.000,00 ciascuno per iniziative di eccellenza cui è stata assegnata la Menzione Speciale “Reggio Incontra”.

L’evento di premiazione vuole dunque essere un momento per testimoniare come l’innovazione stia trasformando il tessuto economico reggino e per promuovere il lavoro di qualità e la crescita del territorio.