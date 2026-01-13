Reggio Calabria, il primo decreto sindacale di Carmelo Versace è la nomina di 10 componenti del suo staff | NOMI

Decaduto Giuseppe Falcomatà, fino alle nuove elezioni in Primavera Reggio Calabria torna ad avere due Sindaci facente funzioni: al Comune Mimmetto Battaglia e alla Città Metropolitana Carmelo Versace. Quest’ultimo, con il suo primo decreto sindacale, il numero 3 del 13 gennaio 2026, ha nominato nuovi componenti dell’ufficio del suo staff. Tutte le figure, ovviamente, decadranno al termine del mandato di Versace, quindi in Primavera, quando poi la città avrà un nuovo Sindaco.

Sono stati assunti, a tempo pieno e determinato:

Valeria Borruto

Valentina Raffa

Martina Consuelo Tripodo

Armando Gatto

Gianluca Neto Dell’Acqua

Sono stati altresì assunti, a tempo parziale (50%) e determinato: