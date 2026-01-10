Reggio Calabria, presso la sede del “Righi” la presentazione di nuovi progetti

Lunedi 12 Gennaio, alle ore 9.30, presso la sede del “Righi” in Via Trabocchetto, a Reggio Calabria, saranno presentate alcuni progetti di lavoro per gli studenti del Polo Tecnico Professionale “Righi Boccioni Fermi”. Sarà il Dirigente Anna Maria Cama a presentare alcune importanti novità. Il Polo è riuscito ad avvicinare il mondo del lavoro con il mondo della scuola attraverso l’apprendistato duale di primo livello garantendo ad alcuni studenti uno stipendio vero e proprio mentre si trovano tra i banchi di scuola.

Progetto apprendistato

Lunedi, durante la conferenza stampa, la scuola firmerà un altro progetto di apprendistato duale con una importante società che garantirà ad altri studenti l’ingresso nel mondo del lavoro ancor prima di concludere gli studi.

Altre novità:

– presentazione dell’opzione internazionale Cambridge per l’indirizzo Trasporto e Logistica.

– Biotecnologie Sanitarie per adulti.

– Conseguimento del diploma in quattro anni per qualche indirizzo.

Nel corso della conferenza stampa tutti i dettagli.