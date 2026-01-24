Reggio Calabria, presentato il nuovo calendario di appuntamenti della Rassegna “Calabria D’autore”

Dall'1 febbraio all'8 marzo, un calendario ricco di appuntamenti quello della Rassegna Calabria d'Autore

Rassegna Calabria d'Autore

Un 2026 ricco di appuntamenti culturali dedicati a tutti i cittadini di Reggio Calabria. La Rassegna “Calabria d’Autore” presenta le attività che, nei mesi di febbraio e marzo, regaleranno momenti di convivialità, esperienza, scoperta e cultura ai reggini. Si comincia domenica 1 febbraio, ore 17,00: presso la Sala Benedetta Circolo Tennis Rocco Polimeni si terrà la Cerimonia di Premiazione della XV edizione del Premio di Poesia Ettore Pensabene a ingresso libero.

Domenica 8 febbraio, ore 18,00, presso Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S. Caterina, si terrà lo Show Cooking e degustazione dei dolci di Carnevale della Piana con tre prestigiosi Maestri Pasticceri: Carmelo Caratozzolo, Andrea Serra e Paolo Caridi. Regia di Marco Mauro.

Domenica 15 febbraio, ore 18,00: Amarcord FS della Vaporiera Calabria Express, immagini e foto spettacolari con Pino Chillemi e Nicola Morabito, finale con degustazione delle Chiacchiere di Carnevale e dei Cannoli Siciliani, ingresso libero.

Domenica 22 febbraio, ore 18,00: il giornalista Vaticanista del Tg2 Enzo Romeo presenta il libro su Cesare Pavese “Nella Luce improvvisa”. Dialogano con l’autore Francesco Miroddi e Marco Mauro

Domenica 1 marzo, ore 18,00, presso la stazione FS RC S Caterina , ospite la Scrittrice Palma Comande’: L’attualità dell’opera di Saverio Strati e letture, con le recite di Elena Festa, conduce Francesco Miroddi

Domenica 8 marzo ore 18,00: il Prof Daniele Castrizio parlerà della Tomba di Giulia, la figlia di Augusto.

Leggi altri articoli di Attualità