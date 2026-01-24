Reggio Calabria, presentato il nuovo calendario di appuntamenti della Rassegna “Calabria D’autore”

Un 2026 ricco di appuntamenti culturali dedicati a tutti i cittadini di Reggio Calabria. La Rassegna “Calabria d’Autore” presenta le attività che, nei mesi di febbraio e marzo, regaleranno momenti di convivialità, esperienza, scoperta e cultura ai reggini. Si comincia domenica 1 febbraio, ore 17,00: presso la Sala Benedetta Circolo Tennis Rocco Polimeni si terrà la Cerimonia di Premiazione della XV edizione del Premio di Poesia Ettore Pensabene a ingresso libero.

Domenica 8 febbraio, ore 18,00, presso Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S. Caterina, si terrà lo Show Cooking e degustazione dei dolci di Carnevale della Piana con tre prestigiosi Maestri Pasticceri: Carmelo Caratozzolo, Andrea Serra e Paolo Caridi. Regia di Marco Mauro.

Domenica 15 febbraio, ore 18,00: Amarcord FS della Vaporiera Calabria Express, immagini e foto spettacolari con Pino Chillemi e Nicola Morabito, finale con degustazione delle Chiacchiere di Carnevale e dei Cannoli Siciliani, ingresso libero.

Domenica 22 febbraio, ore 18,00: il giornalista Vaticanista del Tg2 Enzo Romeo presenta il libro su Cesare Pavese “Nella Luce improvvisa”. Dialogano con l’autore Francesco Miroddi e Marco Mauro

Domenica 1 marzo, ore 18,00, presso la stazione FS RC S Caterina , ospite la Scrittrice Palma Comande’: L’attualità dell’opera di Saverio Strati e letture, con le recite di Elena Festa, conduce Francesco Miroddi

Domenica 8 marzo ore 18,00: il Prof Daniele Castrizio parlerà della Tomba di Giulia, la figlia di Augusto.