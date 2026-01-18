Reggio Calabria, pericolo sul Viale Laboccetta: “strada dissestata dopo i lavori, asfalto ondulato e pietrisco e rischio incidenti”

Un lettore di StrettoWeb e cittadino di Reggio Calabria, ci ha inviato una segnalazione dal viale Laboccetta dove negli ultimi mesi sono stati effettuati lavori stradali ma, come lamenta il cittadino, non è stato ripristinato il manto stradale e questo rischia di essere la causa di incidenti. Di seguito la lettera del cittadino indignato: “Buongiorno, abito nella zona del viale Laboccetta a Reggio Calabria, oggetto negli ultimi mesi di importanti lavori stradali per la messa a dimora di grossi tubi. I lavori sono partiti dal cimitero fino a scendere alla scuola Fermi, interessando molte delle traverse laterali. Seppur da apprezzare la velocità di scavo, posa in opera e ripristino di ogni tratto che ha limitato i disagi comunque tutt’ora in corso, ho lamentato diverse volte al comune via telefono e via PEC (Settore 1 Grandi opere e Settore 13 Manutenzione) il pessimo rifacimento del manto stradale, rimasto ondulato, pieno di buche e avvallamenti ma soprattutto pietrisco”.

“Tale condizione impedisce praticamente di fruire di tutta la via creando pericolo durante la circolazione: specialmente i mezzi a due ruote, infatti, per paura di cadere a causa delle pessime condizioni dell’asfalto preferiscono invadere la corsia opposta rischiando spesso un frontale con i mezzi che incontrano, mentre le autovetture la percorrono lentamente per limitare i danni ai propri mezzi congestionando il traffico”.

“Il Comune non solo non vigila sulla corretta esecuzione dei lavori come dovrebbe ma non interviene nemmeno su segnalazione dei cittadini. Tra l’altro non ho ricevuto nemmeno un cortese cenno di ricevuta, sintomo di una totale mancanza di trasparenza e cordialità, altro che “gli uffici del Comune sono aperti ai cittadini”. Grazie per lo spazio che vorrete dare a questa missiva, cordialità”.