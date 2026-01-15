Reggio Calabria, Open Day all’I.C. Carducci – V. da Feltre | DETTAGLI

Scrivi la storia, costruisci il tuo futuro!”. È questo lo slogan scelto per l’Open day dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria, che anche quest’anno apre le porte al territorio per far conoscere le strutture e presentare la ricca offerta formativa. Venerdì 16 gennaio 2026 tutti i Plessi dell’Istituto saranno aperti al pubblico dalle ore 17:00 con un coinvolgente calendario di attività e laboratori: coding e robotica, lettura creativa, scacchi, arte, musica, STEM, inglese, sport e tanto altro. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sonia Barberi incontrerà i genitori alle ore 19:00 presso l’aula Magna del plesso Carducci.

La scuola dell’Infanzia sarà aperta dalle ore 17:00 alle ore 19:30 al plesso Carducci. L’Infanzia dell’ex Melissari aprirà la nuova sede di San Brunello in via Lia traversa III Stradella Giuffrè dalle ore 17:00 alle 19:00; la scuola Primaria dalle 17:00 alle 19:30 al plesso Carducci e dalle 17:00 alle 19:00 al plesso Melissari-Vito; la scuola Secondaria di I Grado (Vittorino da Feltre) dalle 17:00 alle 19:30.