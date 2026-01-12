Reggio Calabria, nuove assunzioni all’Università Mediterranea: arrivano 10 Professori. Così l’ateneo torna a rinforzarsi nell’area medica

“Con un impegno costante verso l’innovazione didattica e scientifica, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria rafforza il proprio corpo docente attraverso nuove assunzioni. Entrano a far parte della comunità accademica nove nuovi Professori Associati”. Così in una nota l’Ateneo reggino annuncia l’ingresso dei nove nuovi Professori Associati assunti grazie all’impegno dell’Università verso l’innovazione didattica e scientifica.

Questo l’elenco dei docenti:

Gioacchino Alotta

Giuseppe Badagliacca

Alessia Cagnano

Valerio Ferro Allodola

Carmelo Maria Musarella

Riccardo Maria Pulselli

Maria Sammarro

Francesca Schepis

Claudia Triolo

A queste importanti nomine si aggiunge quella della Prof.ssa Filomena Mazzeo, medico chirurgo, che assume il ruolo di Professoressa Ordinaria nell’ambito delle Scienze Motorie e Sportive. Un profilo di alto rilievo scientifico e professionale che consolida la crescita dell’Ateneo reggino riaprendosi, a distanza di oltre vent’anni, anche nell’area medica.

“Si rafforza così un ecosistema di competenze che potrà sostenere l’azione, avviata dal nostro Ateneo – dichiara il Rettore Giuseppe Zimbalatti – finalizzata ad ampliare e qualificare in questo ambito l’offerta formativa con nuovi percorsi pensati per rispondere alle esigenze emergenti della società e generare impatti reali sulla qualità della vita”. Queste nuove presenze sono testimonianza di una scelta chiara: accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita, investendo sulle competenze, sulla ricerca scientifica e sulla centralità dello studente.